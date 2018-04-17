【華冠投顧】大盤久不耐盤回測半年線支撐

藍慶賜 分析師

大盤下跌 144 點成量放大到 1527 億，大盤屢攻不上，又逢大陸明天軍演，久不耐盤回測半年線支撐。OTC 下跌 3.06 點跌幅 1.96%，成交量 424 億，OTC 多方攻擊 3 次都無法突破過高，多方轉攻為守，回測季線。

離岸風電 109 年完工併聯與 110 年到 114 年完工併聯的遴選結果，分別於 23 日與 30 日公告，離岸風電將進入建設階段。可留意風機元件 (3708) 上緯投控、(1589)永冠 KY、(3023)信邦，電力設備 (1514) 亞力、(1609)大亞、(1519)華城、(1513)中興電，基礎建設 (9958) 世紀鋼、(2013)中鋼構、(2031)新光鋼等。

生技醫療新藥股從 3 月開始落底反彈漲到 4 月初呈現一波到底的走勢，然後紛紛回檔整理，生技醫療股已沉寂多年，籌碼相對安定。新藥股 (4152) 台微體與 (6497) 亞獅康 KY 兩檔都有赴美發行 ADR 的規劃，可趁股價回檔整理時，出現止跌訊號後的進場機會。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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