【華冠投顧】台股大跌為軍演、拉回原來是向前

鍾騏遠 分析師

受到中國軍演的影響，台股開盤不久就向下殺盤，尾盤加速趕底，引發散戶的殺多賣壓。今天融資大幅減少，許多個股都出現拉回整理，代表市場的短多資金，已多數震盪出場。不論有沒有獲利，投資人從長黑的線型，預想未來的指數的空方發展，加上月線下彎、季線走平，恐慌情緒四處游走。

就技術線型來看，指數長黑跌破季線，的確是有走空的疑慮。不過，自二月份股災整理以來，外資一直站在保守的賣方，而這次的整理，比前幾次的時間更長。騏遠認為，台股震盪回測半年線，二月份的低點不易跌破，加上台股自三月份突破半年線之後，已有兩次回測半年線有守，若明天可守在半年線之上，代表此次的拉回仍屬區間震盪。

另外，我們從經濟的角度來看，美國的經濟數據（3 月份零售銷售額）穩健增長，代表長線經濟已經走入穩健成長的軌道，這一點有利台灣外銷出口的後續表現。目前台股短線存在的是貿易關稅、中國軍演的系統性風險中，原則上屬於短線的衝擊，至於對於後續的經濟成長，並沒有太多的改變。

本周 4/20 將公佈離岸風電遴選的結果，這未來 20 年、最高 2 兆商機的重點戲，勢必影響相關概念股的表現，原則上，選股可參考國際經驗、技術門檻、合作廠商等，做為選股的參考。若擔心出現預期之外的結果，不妨朝供應鏈方面著手，10 日線以上的，都有機會表現。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。