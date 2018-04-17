牧德今創新天價 今年AOI設備銷售仍以軟板廠為主力

牧德科技 (3563-TW) 股價在今 (17) 日盤中以以 396 元創歷史新天價，該公司董事長汪光夏今天在櫃檯買賣中心的法說會中表示，牧德所射「5 箭」今年都會發酵，除牧德的新產品全掃描尺寸量測機在第 2 季銷售，牧德今年 AOI 設備銷售仍以軟板廠為主力。

汪光夏指出，目前為進行產品的市場有效區隔，目前已在全系列產品加入 AI 的人工智慧檢驗機能，除了在增進產品的競爭力之外，並將為採購的業主快速省回人工的成本，估計目前 PCB 產業的硬板新增武增購 AOI 設備需求約 300 市場規模，牧德目前市路只有 20%，而今年的出貨主力產品仍在於軟板的 AOI 檢測設備。

此外，汪光夏指出，目前已可見擴大陸資客戶產品新布局、IC 半導體領域的 COF 業績成長。

為因應訂單的需求成長，汪光夏說，牧德目前目前已採以租用成品倉放置成品，以解決原物料及產品完工到出貨之間需占工廠用地 1-2 周進而影響產能的問題，同時，在設備組裝的流程上全力簡化，客戶對於設備訂購，從原物料採購到出貨的時間，去年已由 9 周縮小到 7 周，預計今年再進一步縮短到 5-6 周。

牧德 3 月營收再以 1.99 億元創新高，為連續第 11 個月營收攻頂，月增 6.86%，年增 1.3 倍；首季營收 5.65 億元，也創單季新高，季增 8.23%，年增 1.45 倍，打破設備業第 1 季淡季魔咒。

牧德去年稅後純益 4.63 億元，創新高，年增 1.32 倍，每股純益 10.86 元，同時，董事會也決議去年盈餘擬配 10 元現金股利，法人看好，牧德 2017 年賺回一個股本後，預估 2018 年每股純益將達 14 元。

牧德今年首季營收 5.65 億元，再寫單季新高，季增 8.23%，也使牧德對第 1 季獲利更樂觀。