蔡英文出訪機場談話要求國安團隊嚴密掌控大陸軍演

蔡英文總統今 (17) 日啟程前往非洲友邦史瓦濟蘭，展開為期 5 天 4 夜訪問，她強調這次出訪的主軸是「同心永固」，也就是「兩國同心，邦誼永固」，她也要求國安團隊在出訪期間，務必嚴密掌握周邊情勢，隨時回報，做好應變。

鑒於中共將於明天在福建外海軍演，蔡英文重申，維持台海和平、穩定與繁榮的現狀，是政府責無旁貸的任務，她有信心，也有決心捍衛國家安全，請國人同胞放心。

★以下為蔡英文「同心永固之旅」行前談話全文：

上個禮拜，我們把國內很多重要的事情都處理到一個段落。稍候，我們即將開始前往非洲的史瓦濟蘭，展開五天四夜的國是訪問。

這次出訪的主軸，是「同心永固」，也就是「兩國同心，邦誼永固」的意思。而這一趟的訪問，有兩個重要的任務。

第一，今年是史瓦濟蘭建國 50 週年，也是史瓦濟蘭的國王恩史瓦帝三世（Mswati III）50 歲的生日。我將出席難得的雙慶儀式，同時也慶祝台灣跟史瓦濟蘭建交 50 週年。

第二，這也是我就任之後第一次訪問非洲。全世界的每一個角落，都有很多正在打拚的台灣人，我要去慰勞大家的辛苦，也感謝大家在海外為台灣的努力跟付出。

在我們出國這段期間，沒有跟隨出訪的行政跟國安團隊成員，都會堅守崗位。所有的改革跟建設，都會如期如質、按部就班的推動。

我也要求我們的國安團隊在我出訪期間，務必嚴密掌握周邊情勢，隨時回報，做好應變。

我要重申，維持台海和平、穩定與繁榮的現狀，是政府責無旁貸的任務。我們有信心，也有決心捍衛國家的安全，請國人同胞放心。

只有走出去，才有更大的空間。台灣，是世界的台灣，走出去，國家才有無限的未來。現在，我們就出發去拚外交。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』