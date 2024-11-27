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川普對墨課25%關稅 外資狂賣四大代工廠共6.6萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-27 17:52

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川普對墨課25%關稅 外資狂賣四大代工廠共6.6萬張。(鉅亨網資料照)

台股今 (20) 日下跌 343 點，終場收最低 22334 點，接連摜破季線與半年線，外資呈現連 2 賣，瞄準組裝代工廠進行提款，緯創、鴻海、廣達與英業達四家合計張數高達 6.6 萬張，尤其以緯創賣超張數最多，達 2.3 萬張，並持續青睞航空雙雄，共加碼 7.3 萬張。

三大法人合計賣超 523.28 億元，外資賣超 409.86 億元，連 2 賣，自營商賣超 139.58 億元，同樣連 2 日減碼，投信買超 26.16 億元，呈現連 8 買；期貨方面，外資減碼空單 3124 口，未平倉空單口數降至 45338 口。


觀察外資賣超標的，由於川普宣布對加、墨課徵 25% 關稅，業界估恐衝擊組裝代工廠，今日隨即大賣緯創 (3231-TW)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 與英業達 (2356-TW) 等，合計提款高達 6.6 萬張，同時也調節二線晶圓代工廠，包括聯電 (2303-TW)(UMC-US) 與力積電 (6770-TW)，兩家合計就有 5.9 萬張。

外資買超持續鎖定空運，再度加碼航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)，兩家合計共 7.3 萬張，也回頭買超元大台灣 50 反 1(00632R-TW)，張數達 3 萬張，凸顯對台股後市的謹慎看法。

投信與自營商也跟外資有志一同，雙雙調節組裝代工廠，其中，投信賣超鴻海與廣達約 1700 張、自營商也減碼鴻海、緯創共 5100 張。

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墨西哥美國AI台股三大法人外資調節代工廠

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緯創112.5-6.25%
鴻海196.5-2.96%
長榮航41.71.21%
華航24.90.81%
力積電17.15-4.46%
聯電44.4-2.20%
英業達48.85-3.84%
廣達286.5-3.54%
元大台灣50反13.391.80%
聯電 ADR6.85-0.29%

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