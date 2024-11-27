川普對墨課25%關稅 外資狂賣四大代工廠共6.6萬張

台股今 (20) 日下跌 343 點，終場收最低 22334 點，接連摜破季線與半年線，外資呈現連 2 賣，瞄準組裝代工廠進行提款，緯創、鴻海、廣達與英業達四家合計張數高達 6.6 萬張，尤其以緯創賣超張數最多，達 2.3 萬張，並持續青睞航空雙雄，共加碼 7.3 萬張。

三大法人合計賣超 523.28 億元，外資賣超 409.86 億元，連 2 賣，自營商賣超 139.58 億元，同樣連 2 日減碼，投信買超 26.16 億元，呈現連 8 買；期貨方面，外資減碼空單 3124 口，未平倉空單口數降至 45338 口。

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投信與自營商也跟外資有志一同，雙雙調節組裝代工廠，其中，投信賣超鴻海與廣達約 1700 張、自營商也減碼鴻海、緯創共 5100 張。