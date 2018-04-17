偏愛台灣學者？吳茂昆遭爆在浙江大學開講

內政部長葉俊榮過去曾被踢爆在浙江大學短期授課，而新任教育部長吳茂昆就任不到一天，不只過去擔任東華大學校長的舊爭議被翻出，還被網友們踢爆多次赴陸講課，立法院國民黨團書記長李彥秀也在臉書上踢爆，吳茂昆曾前往浙江大學座談。

教育部以台大新任校長管中閔曾赴陸授課為由，拒絕讓管就任，後續內政部長也遭藍營踢爆曾多次赴陸授課，引起極大爭議，也讓卡管案更受關注。在此時，教育部長潘文忠也以卡管案已經泛政治化請辭下台，政院火速找來中研院院士吳茂昆接任教育部長一職。

由於內政部長葉俊榮最早被踢爆在浙大短期授課，當時行政院發言人徐國勇護航說葉只去過中國大陸授課一次，但後來又陸續被發現多次赴陸講學，因此李彥秀也酸說，「雖然我認為兩岸學術交流是正常不過的事，但為了避免行政院發言人又有錯誤資訊，以為只有一次，造成困擾。我們貼心的幫忙搜尋了一下，不止一次唷！」

李彥秀指出，新任的教育部長吳茂昆，學術成就固然卓越，對於整體教育制度及高教發展並沒有突出的想法。尤其過去曾經宣稱兩岸關係就是國與國的關係，讓人不禁想問，難道行政院又來了一個務實的台獨政治工作者嗎？吳茂昆的政治立場明確，恐怕會是完全服膺民進黨意識型態的政治教育部長。

李彥秀表示，過去吳茂昆還曾遭指控溢領教師獎助金掏空校務基金、包庇校內權貴」、教師在外兼職沒有懲處、升等及人事案黑箱等爭議，教師獎助金部分也遭到監委調查，要求退回溢領獎助金。甚至曾遭媒體爆料，在校內私設建設公司，這樣爭議的人物如何適任教育部長？

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