川普突砲轟中俄玩貨幣貶值遊戲 想干擾匯率還是有新動作？

美國總統川普周一在推特上又拋出了新議題，而他這次的說法讓眾多分析師難以理解。川普指責，中國與俄羅斯趁著聯準會升息之際，大玩「貨幣貶值遊戲」，這「不可接受」。

據《彭博》報導，川普對中國的評論與財政部上周五的報告相互矛盾。這次報告中，並沒有將任何國家列為「匯率操縱國」，而俄羅斯並不在報告評估的 12 大貿易夥伴之列。

丹斯克銀行首席國際宏觀策略師 Allan von Mehren 認為，川普提出說法的時間點非常奇怪，也許暗示著美國本周會公布另外 1000 億美元中國進口產品課加關稅的細節。

《Yahoo Finance》報導指出，自美國大選之後，人民幣兌美元大約升值了 8%，另一方面，俄羅斯近期因受到美國制裁，盧布出現急貶，但即使如此，自美國大選以來，盧布還是升值了 4%。

ING Groep NV 貨幣策略師 Viraj Patel 認為，川普的評論是政府希望維持美元疲軟的一個暗示信號，特別是如果政府繼續重商主義的政策，貨幣市場將持續預期美元疲軟。

財政部長梅努欽曾發表評論，表示美元疲軟有助於出口，但隨後多次澄清，美國對強勢美元的基本立場並未改變。

川普近期緊咬北京未能減少貿易順差，但在中國國家主席習近平於博鰲亞洲論壇上做出加快開放的承諾後，他又「感謝」習近平，市場解讀貿易戰和緩。但中美兩國並未實質展開談判。

道明證券駐紐約新興市場策略副主管 Sacha Tihanyi 認為，川普的情勢似乎和緩後，又突然指責中國，表明美中的緊張局勢和 1 個月以前完全一樣。

不過川普的推文至少發揮了短線的效果，彭博美元指數由川普發推時的 1120 附近，下挫到 1118，短線下挫 0.25%。

