展現亞洲AI戰略基地優勢唐鳳將赴矽谷會微軟副總裁

▲ ▲行政院數位政委唐鳳表示，亞洲其他國家，沒有一個比台灣更適合做法規共同創造的實驗空間，台灣成為亞洲 AI 戰略基地，「已經準備好了」。（圖／林仕祥攝 , 2018.4.16） ▲ ▲行政院數位政委唐鳳表示，亞洲其他國家，沒有一個比台灣更適合做法規共同創造的實驗空間，台灣成為亞洲 AI 戰略基地，「已經準備好了」。（圖／林仕祥攝 , 2018.4.16）

行政院數位政委唐鳳 16 日表示，4 月底會出國前往美國矽谷，會見微軟副總裁，以及 AI 部門的技術長古卓倫（David Ku），她認為亞洲其他國家，沒有一個比台灣更適合做法規共同創造的實驗空間，台灣成為亞洲 AI 戰略基地，「已經準備好了」。

最近台灣科技界聽到許多振奮人心的好消息，包括微軟今年一月時宣布選擇台灣做為 AI 研發重點區域，並於三月派遣美國總部主管來台徵才；Google 宣布啟動「智慧台灣」計畫，在台灣釋出超過 300 名職缺，知名大廠 IBM 今年三月也在台灣宣布要招募 100 位分析師，讓台灣一下子成為 AI 大熱門基地。

唐鳳接受《NOWnews 今日新聞》專訪時表示，不管是人才也好、資金也好，在外流的同時，也有一些進來的，是一個對流的現象，而外流也不一定是壞事，因為有些人如果在外面學到新的想法，再回台貢獻，「也是一件好事」。

提到「五缺」問題時，唐鳳說，相信大家都有聽過一句話「萬事萬物都有缺口，缺口就是光的入口」，因為外界對這件事情特別關注，所以當政院推出相應方案時，大家比較願意聽下去，如果方案有需要改變，「大家就互相吐槽求進步」。不管是五缺也好，或其他問題上，她都把它當做加值，「因為這樣子大家比較願意聽我們在講什麼，我是非常正面看待這些事情」。

唐鳳表示，台灣在法規上，以及言論、集會遊行等各方面的自由條件，為 AI 融入社會創造了良好的條件，所以台灣已經準備好成為亞洲 AI 戰略基地。她月底將前往美國矽谷，會見微軟副總裁，以及 AI 部門的技術長古卓倫，也會和 OpenAI、pol.is 談論 AI 相關話題。

唐鳳也說，AI 不是一種產業，而是有系統的去看各產業裡頭，把那些不需要價值判斷、人跟人的情感交流、生命經驗交流等很冗的部分，交給 AI 來解決，讓人有更多的時間去做有創造性，互動的事情，AI 不至於會取代人類的工作。她舉例，小學數學老師用紅筆批改考卷就是一件「滿冗」的工作，因為老師的工作價值，應該是跟學生互動，建立學生的數感、量感，以及對數學的好奇心，這是工作中比較需要人的價值，政府之後也會盡量在國民教育裡面，盡量讓大家不要去認同，「我在冗的部分做得很好」。



快問快答最愛失明筆記

此外，唐鳳也接受《NOWnews 今日新聞》的「快問快答」，她說，自己最喜歡的電影是 VR 電影 Notes on Blindness（失明筆記），在觀看過程中，體驗逐漸失明的過程，透過風的聲音，想像一棵樹的形狀，在 VR 裡面特別適合看這部電影，「相當不錯」。她也認為，眼睛看不看得到，不一定是幸或不幸，有家叫「黑暗對話」的社會企業，就是讓大家在全黑的狀況下進行活動，一般人在裡面都會手足無措，但負責引導的盲人，卻非常自信、鎮定，帶著所有人完成一次又一次的討論，盲人在自己的棲地裡面，相較一般人其實是優勢物種。

唐鳳也說自己平常放鬆時，最愛聽新的古典音樂；筆電的桌面是星空，桌機的桌面是一張用數學公式計算的碎形圖片；瀏覽器的首頁是自己在行政院架的系統。沒有口頭禪，也沒有最討厭的一句話。

分享經驗暢談跨性別身分

最後主持人像唐鳳詢問，女性在職場上的玻璃天花板，在台灣是眾所皆知的事實，為何唐鳳願意成為一位跨性別者，難道不會覺得綁手綁腳嗎？她說，在自己的工作過程中，過於陽剛、武斷的性別角色，其實是有害的，保持一個比較寬廣的範圍，在不同的社會情境下，反而可以有不同的展演。

唐鳳指出，會覺得因為性別問題，使人綁手綁腳的前提是，你只會用一種套路，而別人也只能用這種套路跟你對話，但如果一個人本來對性別刻板印象，對自己的約束沒那麼窄，在不同的社會情境底下，就可以比較跟情境相扣合，這反而對溝通是有幫助的，對於一個人經歷過那些個人主觀的心理歷程，也比較能同理。



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