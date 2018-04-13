馬斯克的好消息：SpaceX再攀高峰 估值達250億美元

摘要：Space X 上周啟動了 5.07 億美元的 I 輪融資，如果此輪融資完成，Space X 將成為僅次於 Uber 和 Airbnb 的第三大獨角獸。Space X 計劃在十年內實現城際火箭旅行服務。

對這兩天吃住在特斯拉工廠一線、為 Model 3 產量憂心忡忡的馬斯克來說，Space X 給他帶來了久違的好消息。

據風投行業研究公司 PitchBook 數據，火箭製造商 Space X 在 4 月 5 日授權啟動了 5.07 億美元的 I 輪融資，此輪融資的價格每股 169 美元，由此 Space X 估值達到約 250 億美元。

PitchBook 指出，馬斯克將直接購買約 1 億美元的股份，另外 4 億美元來自富達投資帶領的其他投資方。

據彭博社估算，隨著 Space X 估值的提高，馬斯克的個人財富將增加約 14 億美元，達 213 億美元。

如果此輪融資完成，Space X 將成為僅次於 Uber 和 Airbnb 的第三大由風險投資支持的公司。

Space X 還有更大的野心

今年，馬斯克計劃 Space X 執行約 30 次任務，截至目前已經成功完成了 7 次。

美國金融部落格網站 Zero Hedge 指出，今年 2 月，當前世界最大推力的火箭——Space X 研發的獵鷹重型運載火箭發射成功，是屢遭挫敗的 Space X 獲得重新估值的重要原因。

Space X 的野心不止於此。該公司希望能夠在十年內實現城際火箭旅行，例如從洛杉磯到華盛頓。

對 Space X 來說，下一步至關重要

目前， Space X 獲得的資金主要來自矽谷知名風投公司德豐傑投資（DFJ）、Founders Fund，谷歌以及全球第四大共同基金公司富達投資。

Zero Hedge 稱，目前 Space X 及其投資人可能以 5 億美元買下現有投資者的股份。

據美國媒體 Recode 報導，這一步至關重要，因為目前還不清楚 Space X 是否會 IPO，那麼早期投資人的退出就是一個至關重要的問題。

『新聞來源／華爾街見聞』