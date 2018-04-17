沒有報復？中國2月增持美債85億美元 半年來最多

貿易爭端陰霾壟罩之下，中國持有美債不增反減，2 月增持美債規模創 6 個月來新高，顯示即使兩國貿易關係緊張，美國資產魅力未減。

美國財政部公佈最新數據顯示，中國 2 月增持美債 85 億美元至 1.18 兆美元，仍是美國第一債權國；第二大債權國日本則減持 63 億美元至 1.06 兆美元；台灣減少 47 億美元至 1,707 億美元。

數據另指出，2 月份外外國主要債權人持有美債總額，增加了 311 億美元至 6.29 兆美元。

隨著中美貿易角力升溫，市場紛紛臆測中國是否會以拋售美債為籌碼，雖然中國駐美大使崔天凱沒有排除該可能性，但部分專家認為，中國其他投資選擇所剩不多，因此不太可大規模拋售美債。

值得一提的是，去年全年中國累計增持美債規模達 1265 億美元，創下 7 年來最大增幅。

近日中美貿易摩擦加劇，資金紛紛逃離股市進入債市避險，造成美債價格回升。另一方面，美聯準會升息且釋放鷹派訊號，地緣政治風險陡升，離岸市場出現「美元荒」。

澎湃新聞報導，德國商業銀行高級經濟學家周浩向認為，近期的「美元荒」直接原因就是美元回流。

天風固收孫彬彬則表示，美國進入升息縮表週期，對離岸投資者的吸引力加大。因此，美元資產的海外需求明顯增加，對應離岸市場的美元資金需求也大幅增加。川普稅改實施後，貿易摩擦隨之而來，這又是對海外美元荒的一個重要助推因素。