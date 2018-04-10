債市奇景：日債幾乎沒有交易 大家都跑去買德債和美債了

在日本，日本央行通過超級貨幣刺激政策推動經濟的努力產生了意想不到的後果：幾乎沒有什麼人想要交易政府債券。

經紀商日本債券交易公司表示，10 年期日本政府債券在 3 月 13 日甚至沒有交易。數據顯示，其他政府債券上個月的特定日期也沒有交易活動，2 年期債券在周二和周三沒有交易。

像許多主要央行一樣，日銀一直在買進該國的債券以刺激經濟。但日銀採取了更為極端的措施，比如將買進數量增加到整體市場的 40% 以上，並表示將通過保持 10 年期政府債券殖利率在 0% 左右來控制殖利率曲線。

AB 固定收益公司首席投資官 Doug Peebles 表示：「殖利率曲線控制政策對價格進行了修正。」「日銀擁有 80% 的 10 年期政府債券，所以交易還有什麼意義？」

因此，交商者轉向債券期貨，讓更多的買家和賣家更容易進入和退出部位。期貨市場通常用於石油、黃金和農產品的交易。使用衍生產品可以讓交易者在價格下跌的情況下押注，而無需購買商品本身。

據日本交易所集團上周公布的數據顯示，未平倉 10 年期日本國債期貨的未平倉合約價格與去年同期相比上漲了 46%。2 月和 1 月的同比未平倉量也分別上漲近 23% 和 19%。

瑞銀財富管理 (UBS Wealth Management) 高級策略師 Jerry Lucas 表示：「重點在於要認知到期貨市場對現貨市場的補充，這就是主要交易核心所在。」「對於期貨市場來說，這是表達你認為利率走向觀點最容易的方式，特別是在低波動環境下。」

Lucas 預計，日銀可能很快將增持至市場的一半。

日本政府曾經邀請女星藤原紀香為日本國債代言 （圖: AFP）

貨幣政策在可預見的未來可能保持不變。日銀總裁黑田東彥在他獲得連任 5 年之後的第一次新聞發布會上表示，日本央行最終需要考慮如何縮減其大規模的刺激計劃，但任何改變都將是漸進的，並且現在收緊政策是「不恰當的」。

「在日本政府債券 (JGB) 曲線的某些部分實際上沒有現貨工具交易。」巴克萊銀行宏觀研究主管 Ajay Rajadhyaksha 在 3 月下旬表示，「除非貨幣政策方面出現重大政策變化，才可能看到恢復。」

他說：「在可預見的未來，無量交易將是常態。」

國際化市場的一個可能後果是全球殖利率下降。

「日本投資者因為難以取得這些債券，開始往外尋求替代品。」Nuveen 首席投資策略師 Brian Nick 說。

一些分析師表示，這其中可能包括德國國債和美國國債。而且購買需求越多，殖利率就越低。

據美國財政部最新的數據，日本投資人是美國國債 1 月份淨買家，這是 6 個月來首見。