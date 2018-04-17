【大昌投顧】盤前分析

1. 台股昨日開低震盪，雖假日有空襲敘利亞戰爭影響，但亞股普遍跌幅不大，惟中國市場重挫，加權指數最終以下跌 10.84 點作收。短線上月線趨勢下彎，不過指數力守支撐之上，能否守穩，才對盤勢較有利，籌碼面外資持續賣超，對台股動能有所影響，何時轉買，延續買盤，持續觀察。

2. 櫃買指數相對加權指數強勢，目前依舊在高檔整理，試圖挑戰波段新高，因此中小型個股雖然較為強勁，但是漲跌分歧，操作難度甚高。

3. 金融指數走跌，目前月線支撐不破，仍有機會往上攻。電子指數力守平盤之上，但美國科技股能否止穩回升，對電子股走勢更加有利，而強勢族群有被動元件、光學元件、3D 感測、矽晶圓等。傳產類股則由塑化、風力發電表現較亮眼。

4. 近期國際訊息不斷，先是敘利亞空襲，然後貿易戰似乎持續上演，路透社報導，美國政府將禁止零組件商出貨給中國電信設備廠中興通訊，相關美光纖股聞訊下跌，此外兩起併購案分別是高通收購恩智浦半導體，以及貝恩資本為首的財團買下東芝半導體部門，也據傳受中國當局擱置。

5. 市調機構 TECHnalysis 表示，調查顯示目前四個消費者中有三個偏好 VR，消費者對一體機興趣高，可是他們希望能只用 200 美元便買到搭載高解析度螢幕與優良體驗的產品，則與現實頗有落差。

