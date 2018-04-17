【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆觀望地緣政治發展，台股震盪收黑

市場觀望敘利亞地緣政治風險後續發展，國際股市反應不一，加權指數多在平盤下震盪整理，收盤下跌逾 10 點。終場台指期下跌 14 點 (-0.12%)，逆價差 11.55 點，電子期下跌 0.15 點 (-0.03%)，逆價差 1.01 點，金融期下跌 4 點 (-0.32%)，逆價差 1.87 點，非金電期下跌 46 點 (-0.35%)，逆價差 0.28 點。台指期下跌，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 368 口，淨空單部位 2612 口；投信淨空單減少 317 口，淨空單部位 27025 口；外資淨多單減少 2083 口，淨多單部位 41335 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收短黑實體紡錘線，指數站穩月均線，籌碼面部分，單日成交量能達 1245 億元，外資上市現貨賣超金額約 27.99 億元，期貨未平倉淨多單 41335 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.60 變動到 1.54，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,100 點，賣權維持在 9,800，外資選擇權淨空單部位 105399 口。

