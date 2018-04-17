八部委發文推動軍民兩用技術和裝備融合發展

4月17日從國家發改委網站消息，國家發改委、科技部、工信部、司法部、財政部、國資委、國家市場監督管理總局、知識産權局聯合發布《關于促進首台(套)重大技術裝備示範應用的意見》，旨在以首台套示範應用為突破口，推動重大技術裝備水平整體提升。

意見提出，到2020年，重大技術裝備研發創新體系、首台套檢測評定體系、示範應用體系、政策支撐體系全面形成，保障機制基本建立。到2025年，重大技術裝備綜合實力基本達到國際先進水平，有效滿足經濟發展和國家安全的需要。

意見還提出，推動軍民兩用技術和裝備融合發展。加強《軍用技術轉民用推廣目錄》《國防科技工業知識産權轉化目錄》與重大技術裝備創新目錄的銜接，統籌推進“軍轉民”相關工作。逐步擴大國防科技重點實驗室、國防科技工業創新中心等軍工科研設施向民口單位開放程度。通過聯合孵化、專利轉讓、技術入股和知識産權托管等方式，加快軍工科技成果轉化。拓寬民口企業參與軍品研制渠道。從軍品研制實際需求出發，積極穩妥推進“民參軍”相關工作，通過軍品裝備采購體系、定價機制等改革，促進民口企業參與軍品研制和配套，鼓勵軍工企業開展首台套示範應用。

意見強調，對首台套産品的核心關鍵專利申請，依法給予優先審查支持，提高審查質量和效率，增強授權及時性和專利權穩定性。加強首台套産品和技術知識産權戰略布局，防範知識産權風險。圍繞首台套産業鏈和價值鏈，加快培育高價值專利。鼓勵知識産權專業服務機構加強首台套知識産權服務。

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