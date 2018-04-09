華爾街的憂慮：聯準會繼續收縮 經濟和股市就會感到壓力了

摘要：華爾街投行紛紛認為，美國經濟處於本輪周期的尾部，如果聯準會貨幣政策進一步收緊，將會給經濟增長和風險資產帶來負面影響。不過，花旗指出，美國股市的頂部可能會持續一年甚至更久的時間。

讓市場焦慮的不僅僅有貿易戰，還有聯準會不斷收縮的貨幣政策。

上周五，美國非農數據大幅不及預期，華爾街投行紛紛指出，美國經濟增長正在放緩，如果聯準會在這個時候繼續收緊貨幣，那可能會給經濟增長和股票等風險資產帶來負面影響。

華爾街：美國經濟增長處於周期尾部

周末，不少投行警告，目前美國經濟已經進入到了本輪周期的尾部。

花旗指出，上周五的大幅不及預期的非農數據顯示出，美國經濟增長正在趨緩。

摩根大通指出，OIS 曲線出現了自 2005 年以來的首次反轉，這意味著要麼市場認為聯準會當前政策存在失誤，要麼投資者認為美國經濟已經進入周期尾聲。

摩根士丹利則警告稱，目前進入經濟周期尾部的信號已經非常明顯，如果保護主義繼續抬頭以及債務繼續膨脹，那麼經濟周期結束的來臨可能會比人們預計的更快。

花旗的全球宏觀策略團隊也在一份研報中探討了近期美國經濟的迅速降溫：

十個西方發達國家組成的十國集團的經濟增長動力下降，但是依然在長期趨勢線以上，新興經濟體的經濟增長動力也在下降，但是不及十國集團下降明顯；

美國的數據在第一季也顯示出疲態；

真實數據（hard data）和調查數據（soft data）之間的差距依然存在，因此，較弱的調查數據可能對真實 GDP 產生的影響較弱；

從全球來看，依然有一些經濟體的增長動力較弱，同時數據帶來的往往也是負面消息。

圖表來自花旗集團

全球的經濟數據都在惡化，此外，信貸脈衝和花旗的先導指數也顯示出，在未來數月中，全球經濟增長可能進一步放緩。

花旗：聯準會繼續收縮或將給經濟和風險資產帶來壓力

隨著經濟增長趨緩，摩根大通關於 OIS 是周期結束的預警得到印證。此外，美國金融部落格網站 Zero Hedge 指出，聯準會今年再次升息兩到三次，以及在 2019 年升息三次的希望已經正式失效。

花旗分析師 Jeremy Hale 稱：

我們計算出聯準會已經進入到略有限制的區域與均衡匯率的中間地帶，如果進一步收緊，將會給經濟增長和風險資產帶來負面影響。

此外，花旗還指出，在周期的尾部，聯準會決策錯誤的機率急劇上升，在美股上行九年後也在孕育着可能的下行。

不過，花旗並不奉勸投資者拋售美股，因為在這個弱化的周期將會有較少的正面效果，同時受限的聯準會決策也將撫平殖利率曲線。市場將可能在頂部盤桓一年甚至更久的時間。

『新聞來源／華爾街見聞』