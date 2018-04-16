去年再生能源發電量124.7億度 風力及太陽光電雙創歷史新高

經濟部統計處今 (16) 日公布，去年再生能源發電量 124.7 億度，年減 2.2%，主因慣常水力發電量減少造成，但包括太陽光電及風力發電則是快速成長，去年發電量雙創歷史新高，在去年備案核准太陽光電裝置容量劇增 1.5 倍的情況下，預期今年太陽光電發電量將持續明顯成長。

統計處指出，在政府大力發展綠色能源下，去年風力發電量 17.1 億度，增 17.1%，太陽光電發電量 16.9 億度，年增 49.4%；但受降雨量不如預期影響，慣常水力發電量 54.3 億度，年減 17.2%，相互抵消下，去年再生能源發電量 124.7 億度，年減 2.2%。

統計處表示，因缺乏天然資源，開發及運用再生能源為近年積極推動的方向，太陽光電發電量近 10 年平均年增率 94.4%，去年占再生能源發電比重提升至 13.6%，較 2016 年 8.9% 提高 4.7 個百分點，成長最為快速；風力發電量近 10 年平均年增率 14.5%，去年占比增至 13.7%，較 2016 年提高 2.3 個百分點居次。

統計處指出，近期多家國內企業結合國外技術業者，積極籌設離岸風力發電機組，另外，國內光電模組業者也持續推展太陽能發電，不僅提升國內綠色能源供給，也帶動國內綠色能源產業技術升級及產值成長。

去年太陽光電發電設備同意備案核准裝置容量 1203 百萬瓦 (MW)，大增 1.5 倍，年增 149.4%，以彰化縣核准 232MW，占比 19.3% 居冠，其餘核准裝置容量較大縣市，依序為台南市 (210MW)、高雄市 (137MW)、雲林縣 (131MW)、屏東縣 (106MW)。

由於業者申辦太陽光電的程序中，經同意備案後，到與台電併聯開始發電，尚需約半年至 1 年時間。由 2016 年備案核准太陽光電裝置容量 482 百萬瓦 (年增 49.3%)，去年太陽光電發電量增 49.4% 的趨勢觀察，在去年備案核准太陽光電裝置容量劇增 1.5 倍下，預期今年太陽光電發電量將持續明顯成長。