【華冠投顧】多頭醞釀下波攻勢中 「被動元件」率先群起狂奔

◆盤勢分析

台股多頭還在進行整理並醞釀下波攻勢的節奏當中，三月以來沿路看好的漲價族群「被動元件」早已不甘平淡輪流出頭，今日「母雞帶小雞」效應擴大到群起狂奔，母雞 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂領頭衝漲停，帶領眾小雞 (二線廠) 急起狂追，包括 6175 立敦、6173 信昌電、3624 光頡、2478 大毅、3090 日電貿、8043 蜜望實、(如獲至寶)2375 智寶... 等都有亮眼表現。「被動元件」族群已持續介紹追蹤一段時間，先前已上車的好朋友相信是獲利 ING，在市場熱烈擁抱時反倒可逢高找停利點，先前沒跟上的朋友也不要焦急亂搶，歡迎跟上昇楷腳步一起賺。

第二季鎖定焦點的「矽晶圓」族群，今天同樣是多頭攻堅要角，指標股 6488 環球晶再創歷史新高 520，5483 中美晶、3016 嘉晶大漲，3532 台勝科、6182 合晶挑戰月線反壓，在 "矽晶圓" 報價逐季調漲效應下，這個族群業績依舊很有看頭。

上週三 (4/11) 提過大盤逆著亞股站上月線，刻意化解月線扣高下彎的技術面劣勢，其後幾日包含今日，都是走月線附近震盪整理格局，由於本週三即將進行台指期結算，在結算干擾下，近期外資賣超壓盤企圖明顯，然而換個角度思考，大盤在外資扯後腿背景下卻仍牢牢守穩月線，OTC 更不用說，連日試圖挑戰波段高點，所以一旦結算干擾結束，籌碼面當可望好轉，此外本週下半周大盤月線將會開始扣低走揚，屆時均線亦有利助攻，若大盤進一步突破今年以來形成的大三角收斂型態，技術性買盤進場便可促使多頭正式表態。

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