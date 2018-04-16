國票金調整債券、自保業務 第二季營運表現優於第一季

國票金 (2889) 調整債券操作、自保，以及 FRCP(固定利率循環票券)等業務，第二季業務優於前一季以及去年同期，我國長期維持低利率，金融業授信業務競價，去年國票利差降到 1.18%，由於利差較佳房貸平均利率從 2.3% 降到 2%，首季利差再下滑 8bp(基本點)，其透過參與綠能產業融資，開發不動產授信案，盼提高利差，IFRS 9 開帳淨值增加 4.1 億。國票金去年稅後盈餘為 23.71 億元，年增率 12.27%，每股盈餘 0.86 元，當中票券貢獻約 88%，證券 9.03% 以及創投約 2.97%，每股擬配發發 0.65 元現金股息，以今 (16) 日 10.2 元收盤價計算，股息殖利率約 6.3%。



國票各項業務結構：票券業務收益 23.95 億元，比重 65.35%，債券 10.23 億元，比重由 27.93%，股權業務 2.15 億元，比重約 5.87%，去年底票券承銷餘額 2911 億元，年增率 27.11%，市占率約 24.36%，為前二大專營票券商，去年國內票券交易量為 6.45 兆，市占率約 24.48%，



國票自保餘額連續三年成長，截至去年底餘額 1066 億元，承做上限係為淨值 5.5 倍；FRCP 簽約金額逐年成長，主辦高鐵免保證聯合承銷案，截至去年底為 416 億元，年增率 25.3%。



市場臆測，我國央行可能跟隨國際腳步，有升息的空間，國票評估，每升息半碼，對於 NCD(可轉讓定存單) 影響數約 6bp(基本點)，若是升息一碼，則是 12bp，為了降低國際匯率波動風險，其外幣債券部位由先前 150 億元，降到去年底 85 億元。



子公司國票證因證券市場，成交量回升，融資餘額成長，經紀業務收益亦增加，而國票創投投資多年生技、餐飲公司陸續 IPO 掛牌，到去年底，長期投資總金額約 11.36 億元。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』