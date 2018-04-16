國票金擬配現金股利0.65元 殖利率逾6% 居金融股前段班

國票金 (2889-TW) 今 (16) 日舉行法說會，國票金副總邱銘恩表示，去 (2017) 年票、債券業務穩定，加上證券經紀和自營業務獲利表現亮眼，稅後純益 23.7 億元，年增 12.37%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.86 元，董事會也通過今年擬配發現金股利 0.65 元，以前 3 月股價平均價格計算，殖利率逾 6%，居金融股前段班。

國票金近 5 年股利發放率近 90%，去年增加現金股利發放，殖利率逾 5%。邱銘恩表示，至今年 3 月底自結每股淨值 11.91 元，股價在 10 元左右，股價淨值比約 0.86 倍仍處相對低檔，今年董事會也通過擬配發現金股利 0.65 元，若以前 3 月均價計算，現金股利殖利率可達到 6.59%。他也強調，未來股利政策仍會維持多配發現金股利為主。

國票金法說會上同步公布今年第 1 季自結，稅後純益 6 億元，年增 10.07%，每股稅後純益 (EPS)0.22 元，受惠旗下票券子公司獲利均有成長，整體金控獲利維持穩定成長。

邱銘恩表示，國票金去年獲利成長，主要來自子公司國際票券授信業務積極調整結構，票券收益維持成長，及股市活絡，另外還有子公司國票證券融資餘額增加及經紀業務收益增加等帶動；今年第 1 季股、債表現不錯，也持續推升獲利成長。

展望今年營運策略，邱銘恩說，將爭取主管機關開放票券業務領域，並繼續尋求合適併購標的，其中會以商業銀行和壽險公司為優先併購對象。