顧立雄：金融西進差異化管理 會再去了解陸方開放程度

大陸上週公布一連串金融開放措施，金管會主委顧立雄今天表示，對於已登陸的金融業者持正面的態度，但對於未登陸的金融業者，會進行「差異化管理」，避免金融業一窩蜂西進，會再去了解大陸此次開放程度為何。

中國人民銀行行長易綱日前公布 12 項金融開放措，包含取消銀行與金融資產管理公司的的外資持股比例限制、允許外資銀行同時設立分行和子行證券公司、基金公司和信託公司的外資持股比例上限調整為 51%，3 年後不再設限。

顧立雄表示，大陸近期多項開放措施，對已經登陸的業者而言，比較有大展拳腳的機會，但對於尚未在大陸布局的台灣金融業登陸問題，則持保留態度，金管會仍會進行「差異化管理」，避免金融業一窩蜂西進，而「差異化管理」是本來就有的既有機制，因為陸方開放程度蠻多的，包括保險、銀行、證券期貨、理財部分，這些部分開放程度如何，金管會會再去了解開放情形。

金管會去年初有開放統一證券到大陸參股 49% 投資廈門金圓統一證券，但到現在為止，大陸還沒有核准。但大陸日前公布，券商外資持股比例上限調整為 51%。

顧立雄對此表示，現在市場有很大變化，雖然本次開放 51%，但也要陸方先核准，我們再來評估風險程度。我國券商資本額相對來講較小，到底我國券商利基在哪裡這些都要考量。但對於開放券商西進，只要券商做好市場評估，金管會對券商登陸的疑慮不會像對銀行跟保險一樣那麼大。

顧立雄進一步表示，銀行部分最大疑慮就是相關曝險金額，陸方現在要進一步開放，包括當地子行、分行業務，子行在併購的時候，一開始授信品質會比較差一點，雖然都用備抵呆帳去補逾放比的部分，可是相對來講，授信品質是我們要關切的。

顧立雄強調，如果大陸的開放是讓子行持股程度可以提高，「我個人是樂見的！」這樣可以控制子行在當地經營的狀況。

顧立雄進一步就業務部分來說，他指出，子行涉及到淨值規模大小，能夠做的業務量有限，所以若國銀到大陸能有一定分行搭配子行，分行業務又能開放，「我個人認為這是很大的利基。」只是如此一來對國銀來說要有一定的資本投入，且業務量ㄧ多，曝險金額就會升高，又會被金管會關切，所以銀行要自行做好風險評估。