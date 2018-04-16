【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6141 柏承) 正式翻倍，波段大漲 ( 1 0 2 % ) 囉。

今天大盤在國際政治動盪的情況之下，呈現震盪走勢，終場下跌 10 點，以 10954 點做收，量能為 1242 億元。

重點持股報告。

<(6141 柏承) 大漲 ( 1 0 2 % ) 啦，正式翻倍囉。>

(4174 浩鼎、5425 台半) 續抱。

(9941 裕融) 盤中股價一度攻高，續抱。

(3265 台星科) 股價再創收盤新高囉。

(5536 聖暉) 今天股價再創新高囉。

(2375 智寶) 今天股價再創新高囉。智寶盤中一度大漲近 8%，太棒了，新舊會員獲利直接拉高，持續越賺越多。

(6613 朋億) 今天股價再創新高囉。朋億股價連續四天創新高，會員從進場之後，獲利不囉嗦的直接拉升，太棒了直接超有感的賺錢囉。

(5483 中美晶) 今天股價再創新高囉。(美晶姐) 盤中大漲 8%，股價再創新高囉，今天量能 42187 張，要怎麼買要怎麼賺，都可以很豪邁的進出唷。

(6141 柏承) 今天股價再創新高囉，波段正式 ( 翻倍 )，大漲( 1 0 2 % ) 啦，會員們的獲利持續 ( 大 暴 衝 ) 啦，太棒太棒了。很多時候一檔對的股票可以解決很多的問題，尤其是ㄧ檔獲利超過 ( 100% ) 的好股，請跟緊老師，下一檔 (對的股票) 務必掌握唷。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、9941 裕融、5425 台半、6613 朋億、4174 浩鼎、3265 台星科、5483 中美晶、5536 聖暉、2375 智寶。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)