【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

狹幅震盪，雖失守五日線，但仍然守穩月線，小黑Ｋ做收！

上週五美股再度震盪，而今日台股開盤開小低，今日再度挑戰 11000 整數心理關卡失利，早盤即往 10900 整數心理關卡做壓回，所幸有守，最低來到 10921 之後後再往平盤附近做拉升，所幸仍守穩失守二週的月線，終場以小漲 10 點作收，收了一根帶上、下影線的小黑 K，而今日震幅只有 53 點之多，而目前短線上五日線、十日線及季線呈現糾結的格局，上檔有五日線短壓，而下檔並有十日線、月線、季線、半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1242 億，較上週五而言亦有小幅成長，但仍顯不足，顯示投資人信心遇 11000 整數關卡暫偏觀望態度；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

在中東局勢緊張之際，國際油價漲到 2014 年 11 月以來新高，有外資分析師認為，若美國和歐盟重新制裁伊朗、並對敘利亞擴大打擊，油價每桶可能衝上 80 美元、甚至不排除見百元價位，二線塑化族群看漲，聯成收漲近 3%，華夏漲逾 2%，台苯和國喬漲 1% 之上。

反觀年初強勢表態的電腦板卡族群賣壓沉重，撼訊重挫跌停，承啟跌 7%，青雲、華擎和映泰等見 1.5-4.5% 跌幅。

國巨盤中攻上漲停創新天價達 616 元，使被動元件買盤簇擁而上，華新科、信昌電、密望實甚至是越峰，盤中均飆上漲停鎖死；同時，大毅收盤逼近漲停價位，奇力新、禾伸堂和光頡漲逾 6%，佳邦、凱美、美磊、興勤和智寶等均漲逾 4%，成為今日電子股買盤的重點所在。

環球晶同樣也是多方人氣所在，漲幅逾 5%，中美晶受惠跟進大漲近 7%，而嘉晶漲勢也有近 3%。

另外，市場傳蘋果今年 3 款新機皆將搭載 3D 感測人臉辨識功能，且有提前拉貨跡象，後市可望帶動非蘋陣營手機今年陸續加入 3D 感測行列，穩懋近期股價突破整理，今日買盤再起，上漲近 4%，宏捷科也同步飆漲逾 6%，全新漲逾 3%。