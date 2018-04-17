【永豐期貨】台指選擇權盤前－亞股漲跌互見 台股收黑力守月線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 15 點至 10942 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 12.55 點，電子期逆價差擴至 - 0.96 點，金融期逆價差縮至 - 1.47 點。現貨部分，三大法人賣超 52.63 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1398 口至 11698 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 2083 口至 41335 口，加上台幣重貶 1.23 角，顯示外資操作轉趨保守；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2147 口至 14712 口。

週五美股收黑，加上晚間英、美、法聯軍對敘利亞進行空襲，美俄雙方的緊繃關係進一步升高，週一台股早盤偏弱，盤中加權指數開低走低失守月線，所幸 10 日線有撐，指數逐步收斂跌幅，然而多方追價意願不高，盤勢大抵在平盤之下震盪整理，盤面上前 50 大權值股跌多漲少，金融類股相對弱勢，電子類股中以股王大立光上漲 2.60% 最為強勁，可謂台股今日的撐盤要角，終場加權指數下跌 10.84 點或 0.099%，收在 10954.55 點，成交量能 1247.28 億，較前一日縮減 10.83 億。技術面觀察，週一日 K 以長下影黑 K 作收，盤中回測 10 日線後反彈收斂跌幅，使月線失而復得，不過高低點均較昨日下移，指數短線仍維持震盪整理格局。整體來看，目前市場最關注的是中東地區的地緣政治風險升溫，雖目前國際股市未明顯受影響，但若俄羅斯出手介入，恐將帶給市場較大衝擊，台股也難獨善其身。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10950 點，賣權集中在 10900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11100 點，賣權未平倉最大量集中在 9800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.6 降至 1.54，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.59% 升至 15.46%，賣權平均隱含波動率由 14.92% 升至 20.54%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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