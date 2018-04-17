

◆盤勢分析

1. 敘利亞衝突升高的擔憂消退，幾家美國大型企業公布財報強勁，支? 了美國股市週一上漲。道瓊、S&P 500 上漲 0.8-0.9%，Nasdaq 收高 0.70%，SOX 上漲 0.23%。美股自低點緩步盤堅走勢不變，惟上檔走跌的季線，以及型態壓力在即，區間整理格局恐將延續。

2. 國際股市下跌，週一台股呈現開平震盪走低，盤面欠缺主流，僅有個別族群表現，指數全場在平盤附近震盪整理，終場指數小跌 10.84 點，跌幅 0.10%，收在 10954.55，成交金額持平在 1245.34 億元附近。

3. 觀察台股技術面，3 月下旬、4 月上旬兩次回測半年線獲得支撐後，指數進入整理格局，短、中期均線糾結於 10950 附近，預料下檔持續走揚的半年線 10800 附近將有強勁支撐，惟上檔 3 月份高點 11120、元月份高點 11270 仍有沈重的型態壓力，由於近期台股量能皆沒有出現穩定回溫，預料兩次高點將存在實質壓力，推估指數持續呈現反覆震盪整理機率居大，現階段指數在上有壓力、下有支撐的情況下，預料近期將在 10800-11200 附近呈現區間整理，盤面將呈現個別族群表現。觀察台股籌碼面，外資 - 27.99 億元、投信 + 3.97 億元、自營商 - 27.64 億元，三大法人合計賣超 51.66 億元。

4. 新台幣兌美元由於中國軍演，以及外資近期持續匯出影響下，週一呈現重貶 1.23 角，以 29.425 元收盤，創下近三個月新低，亦創下 10 個月來單日最大貶幅，由於台灣相對其它亞洲國家貶幅更大，初步判斷外資持續匯出的壓力仍然存在，近期台股外資或將持續賣超，操作上宜避開外資持股比率較高的個股。

5. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.06%、金融 - 0.42%、非金電 - 0.24%、櫃檯市場 + 0.46%，近期電子股持續是最弱勢的區塊，盤面持續是個別族群表現，被動元件、光學、PA、封測、矽晶圓與設備較有表現，櫃檯市場佔權值的 PA、矽晶圓表現亮眼下，週一表現強勢；金融股持續是隨著盤勢波動，佔大盤成交比重週一僅僅 3.16%，操作上暫採觀望應對；非金電仍是近期台股相對強勢的區塊，食品、塑膠、機電、化工、百貨、中國金融業開放受惠股，以及部份生技股，將持續是近期非金電表現的重心所在。

6. 在電子股部份，近期持續是相對弱勢的區塊，電子類股指數持續呈現縮整理，僅有個別族群表現，被動元件、光學、PA、封測、矽晶圓與設備較值得留。被動元件指標股 2327 國巨、2492 華新科、3090 日電貿、3026 禾伸堂，操作上 6449 鈺邦、3068 美磊或可留意；光學指標股 3406 玉晶光，龍頭股 3008 大立光亦有表現，操作上可留意 3019 亞光；PA 持續聚焦於 3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科；封測股指標在 2311 日月光、3265 台星科，操作上 2449 京元電、2441 超豐或可留意；矽晶圓指標 5483 中美晶、6488 環球晶，操作上聚焦於 6182 合晶；設備指標股 3030 德律、3563 牧德、6613 朋億，操作上留意 6139 亞翔、2404 漢唐。

7. 在金融股部份，週一佔大盤成交比重僅有 3.16%，金融類股指數隨著大盤波動，沒有具份量的個股出線，推測近期走勢恐怕難脫整理格局，未來必須有佔權值的 2881 富邦金、2882 國泰金出線，否則整體金融股恐怕難脫整理格局。

8. 至於非金電，近期仍是盤面相對強勢的區塊，食品、塑膠、機電、化工、百貨、中國金融業開放受惠股，以及部份生技股，持續是近期非金電的主軸。食品指標股 1216 統一，操作上留意 1232 大統益；塑膠股在國際油價持續維持於高檔強勢格局下，一線股、二線股皆有表現，一線指標股 1301 台塑、1303 南亞，二線指標股 1313 聯成、1305 華夏、1710 東聯，操作上或可留意 1326 台化、1310 台苯、1312 國喬；機電指標股仍是 1590 亞德客 - KY、2049 上銀，操作上或可留意 4532 瑞智；化工股指標 1723 中碳，操作上留意電動車相關的 4739 康普、4721 美琪瑪；百貨指標股 2903 遠百、9945 潤泰新，操作上留意 2912 統一超、2915 潤泰全；中國人行行長易綱在博鰲亞洲論壇 2018 年年會時表示將落實金融開放，在中國佈局融資業務的 5871 中租 - KY、9941 裕融持續是盤面的焦點。

