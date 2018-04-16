超20城加碼樓市調控：嚴防局部投資過熱 精準打擊虛假購房

廣州提高公積金貸款門檻，規定本地戶籍需繳存至少一年;深圳實施二手房“三價合一”新規，遏制“陰陽合同”和“高評高貸”;海南省加碼限購，要求全省加強購房資格審查……

中原地産研究中心統計顯示，3月以來，全國超過20個城市合計發布房地産調控政策内容達26條。疊加1-2月份的超過50次調控，年内前3個月，全國主要城市發布房地産調控已超過76次。經緯中國有關分析師認為，在新一輪調控顯示樓市調控政策并沒放松，并進入“深層次”的調控，政策更精準化和有針對性，而不是大而全的一刀切。

深圳遏制陰陽合同

據深圳市規土委官網公布的最新數據顯示，2018年3月，深圳新建商品住宅成交均價為54185元/平方米，環比稍有下降，同比下跌1.0%。自2016年10月出台新一輪樓市調控政策以來，深圳新房均價已連續18個月下跌。

實際上，在數據發布前幾天，人民銀行深圳市中心支行、深圳銀監局、市規劃國土委聯合發文，稱深圳建立信息互通查詢機制，規範購房融資，堅決遏制“陰陽合同”和“高評高貸”現象。據介紹，“三價合一”的新規從3月29日開始正式實施，規定深圳二手房交易中涉及的房屋真實成交價、網簽備案合同價(過戶價)、銀行貸款評估價3個價格將不再各自獨立計算，銀行將以最終過戶的價格作為貸款評估額度依據。

對此，深圳市規土委有關負責人表示，該政策實施將全面壓縮“陰陽合同”生存空間，打擊利用高杠杆投資投機購房，夯實差别化住房信貸政策，抑制二手房價格過快上漲，并提高稅賦公平性。

廣州近期通過提高公積金貸款門檻來加強對樓市的調控。4月1日起，廣州要求本市戶籍職工需連續足額繳存住房公積金至少一年，非本市戶籍職工連續足額繳存住房公積金2年以上(含)。記者注意到，相比《廣州住房公積金個人購房貸款實施辦法》修訂前“申請貸款時已連續足額繳存住房公積金6個月(含)以上”的規定，修訂版實施辦法提高了職工連續足額繳存住房公積金的期限要求。

實際上，據業内人士透露，石家莊、蘭州、東莞、昆明、上海等地都陸續出台了公積金新政，加強監督檢查，明确對限制、阻撓、拒絕職工使用住房公積金貸款購房的房企和中介進行嚴懲。

調控政策日趨精準化

為了防止房地産市場局部出現投資過熱現象，近期國内多地已密集發布更加精準化的市場調控政策。

杭州市住房保障和房産管理局3月底通過其官方網站發布消息稱，杭州市將采取商品住房銷售公開搖号全程公證制度，具體辦法于近期公布。

與此同時，西安、成都近日也宣布出台類似辦法。至此，全國已有上海、南京、長沙、武漢、杭州、西安、成都等多地推出“買房搖号”政策。

與“買房搖号”的政策相比，海南在新一輪調控當中實施的手段更為多面。3月31日中午，海南省住建廳對外發出通知，要求全省加強嚴格購房資格審查，非本省戶籍居民家庭在該省範圍内隻能購買1套住房。通知印發後購買的住房，自取得不動産權證之日起5年内禁止轉讓。商品住宅價格備案後，6個月内不得調高備案價格;調整備案價格的須重新備案。對違反商品住宅價格備案管理制度的，依法依規嚴肅查處。對提供虛假證明、規避限購政策購買住房的個人，一經發現，撤銷其購房合同網簽備案，5年内不得在該省購房。

3月下旬以來，國内多個城市陸續下發房地産調控政策，據不完全統計，兩會結束以來，已有20個省區或城市出台了房地産相關調控政策，涉及限購、限售、首付比例、剛需優先等多個方面的内容。

專家觀點

未來熱點城市調控可能加碼

限購、限售等常規性措施，“搖号買房”、“首套優購”、“造假禁購”等已在多城鋪開實施，這顯示樓市調控政策進入“深層次”的調控，政策更精準化，有針對性，而不是大而全的一刀切。據經緯中國有關專家分析，在“因城施策、一城一策”的基調下，不排除繼續有城市自主出台政策。

上述專家還指出，深圳“三價合一”新規，打擊了高評高貸和低價繳稅，從行業角度來看，防範了金融風險，又使稅費回歸實際水平，從買家角度來看，購房成本升高，或會在二手房及新房之間重新衡量。新規出台的目的更多是為了重整行業亂象。目前東莞已經實行“三價合一”，而廣州二手房交易早已實行多價參考，銀行參考網簽價和評估價，按低價為準審批;房管局則對網簽價進行審核，過低不合常理則重新核價。

有市場人士分析稱，本輪調控疊加了全國“兩會”後對房地産長效機制的預期政策，進一步落實“房住不炒”的政策思想。今年的調控還是會以“因城施策、一城一策”為基調，各地仍會以房價的漲幅以及庫存等基本情況要求各個城市自主出台政策，不排除部分熱點城市還將繼續出台調控政策。

中原地産首席分析師張大偉則表示，這麽多城市在3月下旬啓動新一輪調控，有兩方面值得注意。一方面調控範圍擴大，三四線城市加入限售;另一方面，保護剛需成調控重點，熱點城市購房出現剛需優先搖号選擇限價房。他認為，新一輪政策已顯示出更強的針對性。房地産調控在嚴格執行一年後政策加碼，預測未來一二線等熱點城市仍有可能在公積金、剛需房源供應、共有産權房、租賃等方面有加碼的可能性。同時，部分三四線城市也會因為市場的升溫而有加入限售行列的可能性。

來源: 南方日報(廣州)

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