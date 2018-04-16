【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆地緣政治風險趨緩，台股週線收紅

因敘利亞地緣政治風險趨緩，美股反彈上漲，加權指數開高後震盪，收盤上漲逾 10 點。終場台指期上漲 13 點 (+0.12%)，逆價差 10.39 點，電子期上漲 1.85 點 (+0.41%)，逆價差 0.7 點，金融期下跌 1.6 點 (-0.13%)，逆價差 2.98 點，非金電期下跌 25 點 (-0.19%)，正價差 15.01 點。台指期上漲，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 184 口，淨空單部位 2980 口；投信淨空單減少 1220 口，淨空單部位 27342 口；外資淨多單增加 1846 口，淨多單部位 43418 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收紡錘線，指數站穩月均線，籌碼面部分，單日成交量能達 1235 億元，外資上市現貨賣超金額約 19.32 億元，期貨未平倉淨多單 43418 口，外資現貨多單減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.59 變動到 1.6，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權下移到 11,100 點，賣權維持在 9,800，外資選擇權淨空單部位 100604 口。

