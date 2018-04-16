【統一證券】盤前分析－法說及財報行情登場，擇優選股布局



◆盤勢分析

雖美國聯合英法對敘利亞展開一輪軍事行動，但國際間普遍視其為單次的威嚇，俄方也未做出激烈反應，市場仍聚焦於企業獲利表現，美股延續多頭格局；新興市場投資情緒預期也將逐步回溫，盤面狹幅震盪後，指數仍有高點可期，應擇優選股布局。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，美國總統川普於共和黨議員及州長會談中表示，已經指示白宮經濟委員會談討重新加入 TPP(跨太平洋夥伴關係協定) 的可能性；川普雖在上任之初即宣布美國退出 TPP，但在近期貿易戰一度引發市場對保護主義恐慌後，川普此舉無疑宣告美國在取得更有利協商條件之前提下，仍積極尋求開放合作，將有利於美股市場情緒。

第二、台股在三月份營收全數公布完畢後，市場重新聚焦營收表現優質的電子族群，電子股成交比重從上周一的 65% 附近逐步回升至七成以上；且櫃買電子股表現強勢，矽晶圓、被動元件、光學元件、3D 感測等族群均呈現量增價揚，加上本周以台積電為首的重量級法說會即將登場，可望帶動台股人氣持續回籠；傳產部分也因原油價格轉強，塑化族群表現穩健，航運、生技營運持續回溫，將成為台股後勢有力支撐。

第三、技術面觀察。台股在國際盤止穩帶動下，連續三日站回各期均線之上，季線、半年線及年線均維持上揚走勢，中期趨勢站於多方不變；量能則持續穩定並未失控，外資期貨重新站於多方，應逢低擇優布局，偏多操作。

第四、上周五盤面觀察。外資上調環球晶目標價，中美晶於周四的法說會也對今年展望延續樂觀，使矽晶圓族群的環球晶、台勝科、中美晶股價聯袂走揚；被動元件在國巨 3 月營收創歷史新高帶動股價創新高下，禾伸堂、智寶、大毅走勢強勁。

