金價上看1360美元 國際情勢一周一變 黃金ETF槓桿產品更夯

受敘利亞地緣政治風險影響，市場避險情緒升溫，黃金本週呈現強勢上漲格局，元大標普高盛黃金 ER 基金經理人潘昶安表示，地緣政治風險再起，使黃金得以擺脫淡季效應，預期短線黃金可望突破 1360 美元，加上國際情勢的「一周一變」，黃金 ETF 中對價格更敏感的槓桿型產品，更吸引買盤轉進。



代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金 ER 指數，當週價格相較於前週收盤價上漲 1.10%，黃金期貨 6 月合約以 1341.9 美元作收。

潘昶安指出，根據彭博資訊 (Bloomberg) 統計的全球黃金 ETF 持倉量數據，今年以來走勢堅挺，本週存量更是突破 16 年英國脫歐公投後避險資金瘋狂湧入時的高點，顯示金融市場對黃金的需求殷切，也使黃金得以擺脫淡季效應及美元築底反彈的壓力而保持高檔不墜。

潘昶安表示，地緣政治風險再起，敘利亞情勢緊張，帶動黃金上揚。針對敘利亞政府軍疑似使用化武，美國總統川普考慮對敘利亞發射導彈，並要敘利亞政府背後的支持者俄羅斯做好準備，美國川普再度拉升市場不確定因素，市場避險情緒升溫，以過去發生地緣政治風險經驗觀察，透過黃金作為避險性資產的選擇效果佳，如未來避險情緒升溫，有利帶動黃金突破上檔壓力 1360 美元關卡。

潘昶安進一步表示，黃金 ETF 是投資組合中避險的不變要角，有助於因應國際情勢的「一周一變」，而對價格更敏感的槓桿型產品，在國際變數浮現之際，威力更大，正是吸引買盤轉進的原因，不過也須注意川普態度多變，在國際風險確定引爆之前，宜以部分資金試水溫方式分批布局。