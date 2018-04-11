川普回嗆俄羅斯「飛彈要來了！」 布蘭特原油攀上2014年以來新高

俄羅斯宣稱，若美國對敘利亞發動空襲，其飛彈都會被擊落；美國總統川普則在推特發文回嗆，「飛彈要來了！」週三 (11 日) 布蘭特原油一度攀上 2014 年以來新高。

俄羅斯駐黎巴嫩大使 Alexander Zasypkin 週三接受媒體訪問時說，若美方空襲敘利亞，其飛彈都將被擊落，甚至連發射地點，也會被摧毀。

Zasypkin 強調，他的說法，是引述俄羅斯總統普丁及其幕僚長的聲明。

根據 CNBC 報導，川普不甘示弱，於推特發文稱，俄羅斯放話要擊落美國飛彈，「等著瞧，最棒、最新、最聰明 (smart) 的飛彈要來了！」

川普也痛斥，俄羅斯不應與毒氣殺人者為伍。

川普推文一出，國際油價應聲走揚；根據路透社報導，格林威治時間週三上午 11 點 43 分，布蘭特原油期貨上漲 81 美分，至每桶 71.85 美元，創 2014 年 12 月以來新高；西德州中級原油期貨上漲 83 美分，至每桶 66.34 美元。

位於敘利亞首都大馬士革近郊，由反抗軍困守的城鎮 Douma，在 4 月 7 日遭到毒氣攻擊，共計逾 40 人死亡，上千人受傷。

川普嚴厲譴責此事，揚言將做出重大決定，要讓阿塞德政權，以及其盟友俄羅斯、伊朗付出代價。

負責協調歐洲航空管制的機構 Eurocontrol 日前示警，要求各航空公司，在地中海東部地區提高警覺，因未來 72 小時內，美國及其盟邦，可能對敘利亞發動空襲。