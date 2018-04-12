美俄戰事一觸即發 新債王：金價或暴漲1000美元

美國和俄羅斯就敘利亞遭化武攻擊事件爆發衝突，戰事一觸即發。新債王 Jeffrey Gundlach 樂觀預測，金價可能會暴漲 1000 美元。

俄羅斯昨 (11) 日警告，美國對敍利亞發射的任何導彈都會被擊落，甚至發射導彈的地點也會被摧毀。川普立刻在 twitter 貼文回嗆：「導彈將至」。俄媒則報導，俄在敍利亞駐軍秘密加強了戰備部署。BBC 和路透社均指出，未來 48-72 小時內，所有使用敘利亞領空的航班都被通知改變航線。

美國和敘利亞之間的地緣政治風波以及華盛頓方面政局不穩定性，使得周三 (11 日) 金價一度狂飆超過 11 美元，觸及 1 月 25 日來新高 1365.14 美元。自 4 月初以來，金價整體交投於 1300-1350 美元區間，而週三金價一度升破這一區間，週四 (12) 亞盤，黃金震盪交投於 1352 美元附近。

現貨黃金走勢

FX168 財經網報導，面對即將到來的敘利亞軍事行動，很多分析師都發表了看好黃金的言論。其中最樂觀的，當屬有「新債券大王」稱號的 DoubleLine Capital 創始人 Jeffrey Gundlach，他預測金價可能會暴漲 1000 美元。

Gundlach 表示，如下圖所示，美元在過去幾十年中呈現有規律和上漲的下跌趨勢，現在美元已經重現陷入新一輪跌勢。

如下圖所示，自 1985 年以來美元便處於下行趨勢之中，美元在 2014 年曾突破了這一下降趨勢線，美元指數於 2017 年初觸及 103 水準，但隨後便重新走低，目前又跌至這一趨勢線水準附近。

Gundlach 指出，現在投資人需要關注的是，美元能否自這一趨勢線水準展開反彈並重新獲得上漲趨勢，一旦跌破這一水準，美元將進入新一輪弱勢。美元指數眼下正處於關鍵節點。

巧合的是，金價目前也正處於關鍵節點，Gundlach 提到，金價已經突破了下降趨勢線，並且已經構築了一個重大的底部。

黃金走勢。 (圖：DoubleLine Capital，FX168 財經網)

在 Gundlach 來，目前金價在每盎 1360 美元附近面臨重要阻力，一旦突破，預計金價將上漲 1000 美元。

Gundlach 還指出，現在是買進黃金跨式期權 (gold straddles) 的好時機，因為無論如何金價將會出現「大爆發」。