港匯低企憂銀根緊張 部份中資銀行定存高逾兩厘吸存款

港匯持續偏弱，在7.85弱方兌換保證水平徘徊，金管局入市承接港元沽盤，本港銀行體系結餘減少。

市場預期銀根將會變得緊張，短期拆息將會上升，加上本港一直未有跟隨美國加息，港美息差擴闊，帶動港元長期利率，港元12個月拆息重上兩厘，多家中資銀行相應上調港元定期存款利率，爭奪存款。



部份中資銀行的港元定期存款利率已升至超過兩厘，集友銀行一年期定期存款利率最高2.01厘，中銀香港一年期定期存款利率亦升至1.5厘，工行亞洲及建行亞洲都有1.6厘。

上海商業銀行執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉表示，中資行加港元定存利率，是由於貸款需求增加，加上預期拆息上升，銀行要趁港匯低企時吸納資金，但現時本港銀行體系結餘仍有超過1700億元，估計短期內，港美息差將持續擴闊，直至最快第三季銀行體系結餘剩下200億元，息口才會明顯上升，相信銀行定存利率不會大幅增加。陳志偉又預計，本港最快於第三季才會有機會調高最優惠利率。(新城財經台)



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