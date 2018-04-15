瑞風新能源(00527-HK)為風電場項目作出融資租賃安排

瑞風新能源(00527-HK)公布，今年2月7日，公司的間接全資附屬公司包頭銀風與橫琴金投、天順及蘇司蘭天津訂立該等設備購買協議，據此，橫琴金投同意於包頭銀風選擇供應商及設備後，以總代價約1.596億元人民幣，分別向天順及蘇司蘭天津購買設備1及設備2。

同日，包頭銀風及橫琴金投亦訂立融資租賃協議，據此，橫琴金投同意以總租賃款項約1.549億元人民幣租賃設備予包頭銀風，租期為六十個月。

設備1就在中國建造風電場項目的若干機器及設備；設備2就在中國建造風電場項目的若干機器及設備。

融資租賃安排項下擬進行的交易有利於公司擴展融資渠道、補充生產及營運所需的資金以及減少財務壓力。此外，透過橫琴金投向包頭銀風提供量身定制的融資租賃服務解決方案，公司及包頭銀風均可有效地增加資產流動性及優化資產結構。

包頭銀風為公司的間接全資附屬公司，且主要從事風電場運營。橫琴金投為於中國註冊成立的有限公司，主要從事融資租賃、購置租賃資產、租賃諮詢及擔保。天順為於中國註冊成立的有限公司，主要從事生產及銷售風電場運營之風電塔筒。蘇司蘭天津為於中國註冊成立的有限公司，主要從事生產及銷售風電場運營之電力機器及設施。

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