香港3月工商舖註冊宗數錄766宗 按月跌23%

據香港置業工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，3月份整體工商舖買賣註冊量錄得766宗，按月跌23.3%，涉及金額約91.12億元，按月下跌9.6%，終止上月註冊金額連續4個月企穩100億元以上的水平記錄，反映本月工商舖交投略氣氛為回落。

工商舖三大板塊交投齊跌

若按工商舖類型劃分，上月份工商舖交投繼續以工廈主導，3月份工廈錄得515宗註冊登記，按月跌28.4%，佔整體工商舖交投67.2%，涉及金額約45.3億元，按月跌5.8%。此外，商廈則錄得94宗，按月跌20.3%，涉及約15.45億元，按月跌15.8%; 商舖錄157宗，按月跌2.5%，涉及約30.38億元，按月跌11.5%。

若按金額劃分，1,000萬元或以下的工商舖物業錄601宗登記，佔整體註冊量近78.5%，涉及金額約19.65億元，反映上月工商舖物業投以1,000萬元或以下的成交主導。較受注目的億元成交，上月共錄得11宗註冊登記，較2月份的9宗多2宗。當中矚目的億元成交包括荃灣王子工業大廈全幢以12.9億元登記售出，以及中環皇后大道中9號多個舖位亦以約6.7億元易主。

大額成交料仍陸續有來

美聯及港置工商舖行政總裁黃漢成表示，工商舖價格已累積一定升幅，涉及億元以上的工商舖物業成交明顯較往年增加，預計第2季工商舖大手成交將仍然陸續有來。工廈方面，憧憬政府重啟活化政策，吸引財團購入全幢工廈作翻新及拆售用途，至於部分財團也有意購入工廈重建，料大手買賣仍持續。

商廈方面，黃漢成預計，中環中心部分樓層最快有望於第2季推出拆售，若拆售行動落實，勢將掀起商廈大手交投氣氛。另外，零售市道回暖，而舖位價格表現較為落後，吸引投資者大手入市投資商舖，包括核心區舖位，相信第2季大手商舖大額成交也有望陸續有來。

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