中原：4月整體宗數有望迫近8,000宗

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至4月11日，2018年4月份的樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄2,785宗及248.3億元。預測4月份宗數有望迫近8,000宗高水平，全月錄約7,800宗及700億元，按月上升21.6%及38.6%。新春過後，不少新盤陸續推出市場，二手買賣亦相當活躍，刺激宗數創2017年6月份7,902宗後10個月新高，金額則創2017年12月份866.4億元後4個月新高。

一手私人住宅方面，4月份暫錄1,092宗及106.8億元。預測整月登記為2,000宗及200億元，按月上升1.8倍及79.5%。新春期間發展商暫停推售新盤，以致3月份僅錄720宗及111.4億元。新春後樓價續升，發展商積極推出大型新盤，推高登記宗數急升近2倍至2,000宗水平，並創2017年9月份2,367宗後7個月新高，金額亦創2017年12月208.2億元後4個月新高。

2018年4月份暫時最高登記宗數的新盤是將軍澳日出康城5期A Malibu，暫錄812宗及69.3億元。第二為西營盤63 Pokfulam，暫錄96宗及8.3億元。第三為筲箕灣香島，暫錄19宗及3.8億元。

二手私人住宅方面，4月份暫錄得1,083宗，總值89.0億元。預測整月登記為4,000宗及330億元，按月上升21.2%及24.6%。新春過後，樓市順利延續新春前旺市，二手交投明顯轉旺，刺激宗數重上4,000宗及300億元水平，並創下2018年1月4,144宗及334.2億元後3個月新高。

大型屋苑方面，2018年4月份嘉湖山莊暫錄16宗買賣登記。而美孚新村9宗、沙田第一城及太古城7宗。

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