美聯：4月首12日一手私樓註冊量超3月總數近67%

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，在不包括一手公營房屋之下，4月首12日一手私樓註冊量錄1,236宗，重上逾千宗水平，並較上月總數741宗高出約66.8%；預期本月最終創7個月新高，並自去年9月後再度挑戰2,000宗水平。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，4月份一手私樓註冊量率先超3月總數，主要因上月熱賣的將軍澳大型新盤MALIBU有不少成交個案於本月持續註冊登記所帶動。事實上，4月首12日一手私樓註冊量最多的項目正正是將軍澳MALIBU，其登記個案佔同期全港一手私樓註冊量接近7成半。緊隨其後的是西區63 POKFULAM、沙田薈蕎及筲箕灣香島等。

至於金額方面，4月首12日一手私樓註冊金額共涉及約126.4億元，雖然與宗數同樣超越上月總數約113.2億元，但高出的幅度只有約11.7%，遠低升近67%的宗數。

箇中原因是本月一手註冊宗數增長主要來自1,000萬元或以下物業，本月首12日已錄得955宗相關銀碼的個案，較3月全月400宗高出約138.8%；其次的逾1,000萬至2,000萬元亦高出約19.9%，本月迄今暫錄229宗；反觀，逾2,000萬元卻仍較上月總數少約65.3%；正因本月一手註冊宗數主要受1,000萬元或以下物業帶動，故此本月一手金額升幅明顯未及宗數。

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