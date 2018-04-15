安東油田服務(03337-HK)承接伊拉克南部大型油田管理服務項目

安東油田服務(03337-HK)公布，集團於4月13日與客戶簽署合同，以「總包商」的身份承接伊拉克南部大型油田的一體化油田管理服務項目。集團將為客戶提供該油田的一體化綜合管理，包括油田的整體生產運行管理；油田工程管理如油田設施維護、技術安全管理及管理第三方的一體化鑽井、修井等工程服務；以及提供油田運營所需物資及其他管理支持服務。

該項目為2+1模式(服務自正式啟動起，為期兩年，雙方可視項目情況，通過書面約定，選擇增加一年服務期)，每年的服務金額接近1億美元，包括人員服務費、提供油田生產運營所需原材料的費用，以及工程管理費。項目預計於今年7月正式啟動。

集團此次中標的油田為伊拉克儲量豐富的大型油田，目前仍處於較低開發狀態，未來開發潛力巨大。該油田位於伊拉克南部，巴士拉以北50公里，此前由國際大型油公司擔任作業者，全面負責油田的投資開發與管理，並按照油田產量向伊拉克國家油公司收取報酬。而在此項目，集團取代國際油公司，以「總包商」身份與伊拉克國家油公司簽署合同，油田的作業權由國際油公司轉交至伊拉克國家油公司，合同模式亦改為基於服務的定額合同模式，服務費用與油田產量及油價波動無關。該項目為以提供人員服務為主的「輕資產」模式的綜合管理項目，無需進行設備投資。

該項目是伊拉克政府在油田運營上的全新模式，伊拉克政府將建立自主的油田運營管理，改變通過油公司管理及獲得服務的模式，直接與服務公司合作，並將以往按油田產量支付油公司報酬的合同模式轉為與服務公司直接簽署基於服務，與產量及油價無關的一體化總包服務合同，減少了與產量掛鈎的費用支出，降低油田經營成本。伊拉克政府對此項目高度重視，如果這種模式可獲成功運行，未來或將在伊拉克其他油田進一步重點推廣。

集團預計該服務模式在全球擁有大的發展機遇，將會在未來幾年為集團帶來巨大增長空間。

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