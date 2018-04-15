中國醫療網絡(00383-HK)增持全日鄰舍醫療中心等業務權益

中國醫療網絡(00383-HK)公布，公司之間接全資擁有附屬公司Track Record Global Limited與賣方統華投資有限公司訂立買賣協議，據此，統華投資出售Aveo China (Holdings) Limited30%，總代價為8730萬元。於完成後，公司將全資擁有Aveo China。

Aveo China撞有一項名為天地健康城，位於中國上海青浦區朱家角鎮，面積約106,000平方米。城內設施包括868個獨立生活單元、270個服務式公寓及德頤醫院之300張高度護理床位。城內亦包括購物商場、零售店、鄰舍中心、體育及社區會所。

天地健康城為其成員提供社區服務，如全日鄰舍醫療中心、飲食建議、適合長者之大學課程、娛樂及體育活動。對於服務式公寓之居民，其日常活動如淋浴、服藥及用膳均有個性化協助。此外，德頤醫院對於住院病人亦提供專業護理，包括術後康復、諮詢、傳統中醫、物理治療、放射治療、病理化驗以及其他專業服務。

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