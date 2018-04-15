紓解產學研博士級人才缺口 科技部啟動LIFT新年度徵件作業

科技部啟動「海外人才歸國橋接方案 (Leaders in Future Trend，LIFT)」新年度徵件作業，提供補助安置及多元資源給有意回國服務的海外博士，以利學人了解台灣產業環境，除了海外博士之外，具備人工智慧 (AI) 相關軟體研發實務經驗的海外碩士也可以申請；LIFT 方案推動以來，已有 40 位學人返國，可望抒解產學研界對博士級人才需求的缺口問題。

為使海外學人能夠提前規劃職涯，及有充分時間安排申請事宜，科技部 LIFT 方案即日起開放線上申請，具本國籍的海外博士及具備人工智慧 (AI) 相關軟體研發實務經驗的海外碩士都可申請，共同參與台灣科研及產業發展。

LIFT 方案自去年 7 月啟動，已審核錄取 56 位海外學人，目前已有 40 位學人返國參與各項產學研交流媒合活動，其中有一半以上是自全球前百大排名大學畢業，同時有 4 名學人已在產學界任職；科技部指出，產學研界對博士級人才需求殷切，LIFT 方案的推動，可望抒解博士級人才缺口問題。

部長陳良基指出，科技部的角色就是幫助排除障礙，整合提供足夠的資源，搭建交流平台橋接海外科技人才回國，不僅看看台灣、了解台灣，更願意留下來一起協助台灣推動創新發展。

科技部推動 LIFT 方案，透過主動號召台灣赴海外留學人才返國，引導海外學人將各項深具發展潛力的國際經驗帶回國內，且陸續展開與產學研各界的交流擴散；期望協助海外高階人才回流的同時，能將海外學人的工作及留學經驗所累積的科技創新能量與國際尖端趨勢、人脈網絡帶回國內。