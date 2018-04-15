飯店毛巾能用嗎？房務爆料揭「不能說的秘密」

輕旅行、出國遊玩時常常需要入住旅館、飯店，許多人好奇飯店提供的毛巾到底乾不乾淨？能否安心使用？日前有網友抱怨「房客將毛巾當腳踏墊使用」，意外引發其他房務員曝光「不能說的秘密」。

一名網友在臉書社團「靠北奧客」發文，拜託所有入住民宿、旅館或飯店的客人，不要拿毛巾踩在腳下，並強調那是毛巾不是腳踏墊！她接著說「你會希望你拿來擦身體的毛巾是前一個客人放在腳下拖啊踩的嗎？」並質問「難道你們每天在家用完的毛巾都拿去丟嗎？」最後更憤怒詛咒：「希望你們以後在家拚命洗你們小孩的毛巾到死，還有就已經跟你們說不要在房間抽煙，希望你們通通得肺癌死掉」。

沒想到這篇文章一發表竟引發其他房務員爆料：「做過飯店房務的我 以為飯店毛巾都送洗 而且不能說的秘密就是 我們會拿大毛小毛來擦乾洗完浴室的水跡......」「我朋友的姐姐在對岸的洗衣廠當管理，客戶都是五星級酒店喔，但...... 她只說你要是在廠裡半天工作出來之後要是哪天去住任何飯店都會自帶毛巾了，因為它們是不分類的，毛巾連腳踏一起洗的 」。

另外，也有人認為毛巾「放地上踩濕掉的腳還好吧，擦身體就有比較乾淨嗎？終究都是要拿去洗難道你們不洗毛巾嗎？」「毛巾丟地上或浴缸內代表要換是國際規矩，你真的有住過飯店？」「難怪現在很多地方都不提供毛巾 真的這麼噁心我也不想用」。

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