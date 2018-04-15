美攻敘利亞火海蔡英文召開國安高層會議

美國、英國與法國聯軍 14 日空襲敘利亞，傳出發射上百枚巡弋飛彈，讓敘利亞首都一片火海，以懲罰敘國總統阿塞德政權（Bashar al-Assad）日前動用化學武器攻擊平民的暴行，但也引發俄國放話美英法必須承擔後果。蔡英文總統當日下午四時邀集行政院副院長施俊吉及國安部會首長召開國安高層會議。

蔡英文在會後做出四點裁示：

一、 就大陸解放軍動態，請國防部加強周邊海、空域的情勢掌握，持續現有戰備，秉持不挑釁、不怯敵原則，保衛國家領空、領海，並針對不實資訊即時因應，以安定民心。

二、 媒體平台上各項未經主管機關證實的國安訊息，請國人切勿輕信或過度揣測，主管機關也務必即時掌握，即時提供國人正確資訊。

三、 針對敘利亞情勢，請各相關部門嚴密掌控，對於敘利亞政權以化武攻擊平民的暴行，我政府基於遵守國際公約禁止使用化學武器，強烈反對並譴責此一行為，並支持國際社會所採取的必要制裁行動，未來亦將持續與國際社會共同提供人道救援，以利該地區人民早日回歸正常生活。

四、 針對周邊與中東安全情勢可能造成的社會及經濟影響，請行政院協調各部會預擬各項應變措施，以維持國內物價與股市穩定。

這次會議歷時大約一百分鐘，除總統、行政院副院長施俊吉出席外，國安會祕書長李大維、國防部長嚴德發、外交部長吳釗燮、國安局長彭勝竹、陸委會主委陳明通等首長都與會討論。

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