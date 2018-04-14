少10%用電可不蓋深澳電廠？柯文哲：台北少1%都難

深澳燃煤電廠興建引發空汙爭議。行政院政務委員張景森昨天表示，如果北、北、基、宜、桃五縣市的用電能減少 10％，政府就可不蓋深澳電廠。台北市長柯文哲今 (14) 日表示，台北市要降 1％ 都不容易。柯意指中央開出的條件，地方根本不可能做到。

柯文哲表示，深澳電廠蓋不蓋是專業問題，就他來看，蔡政府不會運轉核四，至於核一、核二什麼時候退役，以及退役之後用電能不能補上來，都是問題。柯說，因為國家不可信，所以政府講什麼，人民都懷疑，如果政府能公開透明的把數據拿出來說明，讓大家自行評論，會比較好。

柯文哲說，深澳電廠蓋不蓋，如果要問他的話，他會認為「用數據來回答」。因為台灣工商業大多集中在北部，所以目前仍是南電北送。如果深澳電廠不蓋，全台供電網路是否夠用，這都是要解決的問題。

柯文哲也說，深澳電廠不是他的專業，他也沒時間研究，但政府有義務把資料拿出來，試著說服人民。就算一般人聽不懂，菁英還是聽得懂，所以還是要用數據說服大家。

至於台北市能否做到省電 10％？柯文哲笑說，要降 1％ 都不容易。因為工商業持續發展，要讓用電不增加，都不太容易，還要減少，這相當困難。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』