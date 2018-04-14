〈消費也能賺錢〉掌握亞洲投資新勢力 值得關注的十大消費趨勢

看準全球景氣持續復甦、民眾消費力的提升，市場資金逐漸轉向消費產業，而亞洲 GDP 成長三分之二來自消費，其汽車業、網路業、旅遊與休閒、食品飲料、金融服務業、零售業、消費性電子用品、醫療健保、房地產所有權、奢侈品等十大消費趨勢，備受市場關注。

景順亞洲富強基金經理人阮偉國表示，亞洲經濟成長高於已開發經濟體，收入增長可望持續支撐消費，特別是中國經濟轉型，其消費升級政策所帶來的消費商機。

富蘭克林華美中國消費基金經理人游金智指出，中國在消費升級政策下，旅遊休息和食品飲料為今年的投資重點。

根據中國官方統計，去 (2017) 年中國人出國旅遊人次超過 1.3 億，年增 7%，且為世界最大遊客來源國。阮偉國說，中國人喜愛旅遊，預估至 2020 年，中國網路旅行社市場年複合成長率將達 27%。

至於食品方面，游金智認為，可關注乳製品。根據 Euromonitor 的數據顯示，中國液態奶市場在 2014 至 2021 年進入緩慢發展的新週期，期間年均複合增長率預估為 6.7%，未來 5 年估計將維持在 5 至 8% 區間。

網路業部分，中國手機網路使用者增速 10%、日均使用時間增速達 30%，帶動遊戲、內容、支付等行業成長，其中網路零售業近 5 年來更呈現爆炸性的成長；醫療保健業同樣在中國政策助攻下，帶來龐大商機。

目前中國保健食品產值的年複合成長率約為 9%，預估到 2020 年將突破人民幣 3,000 億，在全球僅次於美國，且隨人口老化速度持續加快，未來中國市場對於保健食品的需求成長可望超越全球。

整體來看，除了傳統型的民生消費品，現今的消費需求已從實體商品，包括汽車、電子用品、食品飲料、醫療健保、房地產和奢侈品等，轉向科技創新和線上消費，例如網路業、旅遊與休閒服務、金融服務、電商和通訊等。而結合創新和科技的消費趨勢，也為市場帶來新的投資亮點。