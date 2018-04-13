華爾街財報季揭幕：摩根大通第一季凈利潤年增35%

摘要：摩根大通公布 2018 年一季報顯示，摩根大通第一季每股收益 2.37 美元，超出市場預期的 2.28 美元。固收和股票業務超預期，投資銀行業務則不及預期。

本周五美股盤前，摩根大通公布 2018 年一季報顯示，摩根大通第一季每股收益 2.37 美元，超出市場預期的 2.28 美元。總營收為 285.2 億美元，年增率上漲 10.3%，高出此前市場預計的 277.1 億美元。凈利潤為 87.12 億美元，比去年同期增長 35%，也高於市場預期的 80 億美元。同時，凈資產殖利率（ROE）達到 15%。

分業務來看，2018 年第一季，摩根大通 FICC 業務（固收）營收 45.5 億美元，超出市場預期的 44.4 億美元；股票業務營收 20.2 億美元，高於市場預估的 17.6 億美元；投資銀行業務營收 15.9 億美元，低於市場預估 17.6 億美元。

摩根大通董事長兼 CEO 傑米 · 戴蒙（Jamie Dimon）表示，2018 年開局良好，業務表現不錯，帶動了強勁的營收增長，並延續了去年的增長勢頭。戴蒙認為，全球經濟表現良好，他對稅收改革給美國帶來的積極影響持樂觀態度，因為目前商業情緒樂觀，消費者受益於就業和工資的增長。

作為美國最大的銀行，摩根大通的財務數據也被看做美國銀行業的風向標。此前，瑞信分析師 Susan Roth Katzke 曾表示，摩根大通第一季財報會十分強勁。

一季報數據公布後，摩根大通盤前交易時段上漲 0.56% 至 114.01 美元。截至周四收盤，摩根大通今年來股價上漲 6%，而標普 500 指數今年以來下跌了 0.36%。

此前，FactSet 預計，摩根大通、花旗銀行、富國銀行第一季 EPS 分別為 2.28 美元、1.61 美元和 1.06 美元。彭博社預計，摩根大通 Q1 調整後營收達 277.1 億美元，交易營收 61.4 億美元，投行部門營收 17.6 億美元；花旗銀行調整後營收為 188.8 億美元，交易營收 46.2 億美元，投行部門營收 12.1 億美元。

台北時間周五 20:00 左右，花旗銀行、富國銀行將分別披露 2018 年一季報。

『新聞來源／華爾街見聞』