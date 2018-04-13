【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股反彈 台股收紅週線漲143點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 15 點至 10957 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 8.39 點，電子期逆價差縮至 - 0.6 點，金融期逆價差擴至 - 2.98 點。現貨部分，三大法人賣超 5.87 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3250 口至 13096 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 1846 口至 43418 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2134 口至 12565 口。

週五受到川普澄清對敘利亞立場使市場擔憂情緒降溫，激勵美股四大指數齊揚，台股今日則以上漲 10 點開出，早盤在台積電、大立光領軍開高帶動下指數一度逼近 11000 大關，但亞股盤中遭遇賣壓，調節賣壓出籠一度讓指數翻黑，所幸 5 日線有撐，買盤進場推升指數再度翻紅，終場加權指數上漲 10.1 點或 0.092%，收在 10965.39 點，成交量能 1237.01 億，較前一日增加 128.67 億。今日八大類股僅機電類股收紅，其餘皆收黑，其中以機電類股漲幅 0.29% 表現較佳，營建類股跌幅 0.51% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶上下影線黑 K 棒挑戰 11000 無功而返，加權指數開高走低震盪收紅，大盤狹幅震盪高低區間僅 50 點，但收盤仍守穩在所有均線之上，待整理過後仍有機會向上挑戰，惟國際股市波動加劇需留意交易風險，並嚴設停損停利點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11100 點，賣權未平倉最大量集中在 9800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.59 升至 1.6，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.13% 降至 11.59%，賣權平均隱含波動率由 15.61% 降至 14.92%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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