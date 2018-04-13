ComplianceAsia 為香港公司提供專門打擊洗錢的合規諮詢服務

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 4 月 13 日 - 《2018 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）（修訂）條例》於 2018 年 3 月 1 日生效，ComplianceAsia 與 Ms. Suzanne Callister 合作成立了 AML Services Limited，為相關人士提供服務，協助他們遵守新規定。有關修訂條例規定公司秘書服務提供者、公司代理人、地產代理人、會計師、律師及其他指定非金融企業及行業人士，與香港金融機構同樣需要在經營相關業務時遵守有關條例。

AML Services Limited 為客戶提供各種政策及程序方案、包括服務協議書，制裁及其他客戶風險評估、審查服務以及外判協議安排和文件紀錄。ComplianceAsia 經驗豐富，往績超卓，能提供具成本效益服務的同時，確保客戶完全遵守法律規定。

自《打擊洗錢條例》實施以來，ComplianceAsia 一直為金融服務機構就該條例提供諮詢顧問服務，並憑藉豐富經驗，為最新受該條例規管的行業人士提供專門服務。AML Services Limited 董事總經理 Alex Duperouzel 說：「我們欣然成立這集團公司，確保客戶完全符合新修訂的《打擊洗錢條例》之餘，更能維持成本效益。過去我們曾與經紀及資產管理客戶合作，我相信這些實戰經驗將能好好應用到最新受該條例規管的行業。」

Ms. Suzanne Callister 多年來致力投身於世界各地的公司、信託及基金行業，她深明信託或公司服務提供者及地產代理人面對的挑戰，亦了解他們的需要，在營運業務時遵守監管規定的同時，向相關人士確保營運具成本效益。Ms. Suzanne Callister 表示：「選任合規人員的成本不斷上升，加上需要提供由獨立專家制定的合規框架，這些都促使我們設計一個高效、靈活及安全的方案。當香港新規管實施時，AML Services 會指導公司遵守有關規定，也會持續支援他們的發展，確保客戶達致完全合規。」

關於 ComplianceAsia

ComplianceAsia 是亞洲最早成立的合規諮詢公司，專門為亞太地區的金融機構，包括資產管理經理、經紀交易商及銀行提供有監管和合規諮詢服務。

ComplianceAsia 於 2003 年由 Philippa Allen 及 Alex Duperouzel 成立，主要辦公室位於香港和新加坡，經營業務範圍覆蓋亞太地區及印度次大陸地區。

現時 ComplianceAsia 擁有超過 60 位專業人才，他們現時與各法律及合規單位、律師、內部及外部審計師共同定制合規方案。ComplianceAsia 提供的服務可補充金融機構現有的合規職能，而不會受限於融資內部資源。

ComplianceAsia 也為香港及新加坡多個客戶提供公司申請牌照服務及市場准入工作，並為亞太地區的合規諮詢公司管理各種各樣、大規模的合規支援計劃。此外，ComplianceAsia 經營業務還包括線上合規培訓平台、人才解決方案及為基金經理提供商業智慧及內部審計服務。詳情請瀏覽 complianceasia.com。

關於 Suzanne Callister

Ms. Suzanne Callister 曾擔任 STEP（專門為參與信託及接任計劃人士而設的全球性專業人員協會）香港分部的主席，積極參與公司秘書公會及地產論壇活動。Suzanne 在亞洲地區服務近三十年，她豐富的經驗及知識使她有能力制定適合客戶的方案。

Suzanne 最近成為全球基金和企業服務提供者安特德（Alter Domus）的亞太地區主管，在地產、私募基金、另類資產及對沖基金的管理服方面擁有豐富經驗。過去十年，她曾擔任國際信託及企業服務提供者富信集團（Intertrust Group）及 TMF Group 的區域總監。