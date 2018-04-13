第一視頻切入視頻社交 利用獨特優勢助力業務發展

第一視頻集團（「第一視頻」或「集團」；股份編號: 82.HK）宣布將在四月底前上線「第一視頻網」新版本，以資訊市場為切入點，大力開拓視頻社交新增長領域。



一直以來，第一視頻是資訊視頻行業的佼佼者，資訊視頻也是集團業務的穩固基礎。2006 年，集團在香港主板上市，成為國內互聯網視頻行業中第一家正式登陸資本市場的企業。近期，短視頻成為流行趨勢，而「第一視頻網」也適時做出了短視頻戰略調整和升級，並在付費化方面進行改良及升級。同時，「第一視頻網」順應行業潮流，宣布在保留資訊視頻優勢的同時，切入視頻社交領域。







對於視頻社交這一細分領域，集團具有巨大的優勢。







首先，第一視頻集團證照齊全。







「第一視頻網」是行業內唯一擁有互聯網新聞信息服務許可證和信息網絡傳播視聽節目許可證的市場化機構。近期，不具備相關許可證照的短視頻平台遭到相關部門的陸續約談、勒令整改。而「第一視頻網」不僅具有新聞轉載資質，還有資格進行 PGC（專業生產內容）節目的生產和傳播，在短視頻行業中的優勢非常明顯。







其次，基於已有海量用戶，利用先進的視頻抓取推送技術為用戶提供個性化定制的卓越使用體驗。







「第一視頻網」未來也會繼續保留資訊平台的特點，考慮到不同的用戶群，對短視頻平台的不同需求，四月底前上線的新版本會根據註冊用戶選擇的標簽推送不同的視頻，主要是為了突出用戶的使用體驗，讓用戶發現產品的樂趣，在海量信息中得到自己感興趣的內容，結交到志同道合的網友。在進入第一視頻時，用戶可以根據自己的需要選擇切換進入資訊界面或者是娛樂界面，娛樂界面的視頻是通過人工智能等技術讓用戶手機的信息流體現更多的個性化。同時將采用 AR 等技術的攝像功能，為用戶帶來拍攝的趣味性，吸引用戶原創內容上傳。







最為重要的是，「第一視頻網」將成為僅有的能夠提供資訊類視頻服務的短視頻平台。







資訊類視頻會成為「第一視頻網」和其他短視頻平台之間的內容壁壘，尤其是在資質的限定之下，一方面市場上有大量用戶對資訊視頻有消費需求，另一方面移動端資訊視頻的市場還有待開發。







第一視頻集團主席張力軍表示：「第一視頻管理層審時度勢，聚焦文化、體育、遊戲市場，形成以『新文娛』為重心的業務布局。此次『第一視頻網』的調整和升級是集團切入是視頻社交領域的重要機會，集團將會緊抓行業潮流的機遇，利用自身優勢搶占市場先機。證照齊全是第一視頻入局 UGC 內容的護身符，垂直化、差異化的資訊平台定位，則很可能決定第一視頻未來的市場地位。此外，作為文化業務的一部分，『第一視頻網』升級將產生協同效應，為集團其他『新文娛』業務奠定流量基礎並且帶來更多挖掘市場潛力的機遇。我們相信，集團在傳統產業升級和產業融合找到了爆發點，將為其盈利能力提供源源不斷的動力。」



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