中國太保(02601-HK)：稅延養老險啓動後 將撬動可觀的養老金資産增量

醞釀11年、備受關注的個人稅收遞延型商業養老保險(以下簡稱“個人稅延養老險”)試點，終于落地。

財政部官網12日發布的《財政部 稅務總局 人力資源社會保障部 中國銀行保險監督管理委員會 證監會關于開展個人稅收遞延型商業養老保險試點的通知》(以下簡稱《通知》)顯示，自2018年5月1日起，在上海市、福建省(含廈門市)和蘇州工業園區實施個人稅收遞延型商業養老保險試點。試點期限暫定一年。

作為參與前期籌備和研究工作的保險公司之一，中國太保(02601-HK)(601601-CN)壽險健康養老事業中心相關負責人就五個備受市場關注的問題，接受了采訪。

中國太保壽險健康養老事業中心相關負責人表示，我國稅延養老保險政策啓動後，將能撬動可觀的養老金資産增量。而稅延養老保險政策試點和推廣進度、群衆對稅延養老保險政策的了解和認知、老百姓的接受度與參與度、稅收遞延政策對納稅人群的吸引力度、稅延養老保險産品購買和稅收遞延的便捷度等都影響着保費的規模。

從國際經驗來看，商業養老保險資金是資本市場上的一支重要力量，對減少投機、穩定經濟和促進增長具有重要的作用。稅延養老資産是持續滾動增長的長期資産，其資産集聚效應的逐步釋放，必將對我國資本市場産生重大的積極影響。

來源：中國證券網

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