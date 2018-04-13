【港股午評】再次高開低走 醫藥股跌正合時機

金管局在短短數小時內從市場上買入32億港元，掀開了資金從銀行體系結餘流走的序幕。此消息目前對大市影響多大？現時仍屬未知數，縱使今早大市高開低走，亦難以指出投資者對後市信心出現改變。現階段投資者不應太急於作出決定，可多觀察兩至三個交易日，才再作出行動。

恆生指數中午收市報30807點，跌24點；國企指數中午收市報12258點，跌30點，成交額為562.8億元。

香港會否在年內加息，現時難以斷論，但是市場資金面出現緊張，對銀行營運為利多於弊，這與銀行息差將拉闊有關。今早銀行股亦普遍上揚，匯豐控股(00005-HK)今早錄得逾1%升幅，中銀香港(02388-HK)股價今早亦迫近38元，反映出市場人士已有類近預期。銀行股一向以高息見稱，若息淨拉闊有利增加收入及盈利，投資者此刻可以在合適價位入市並作長期持有。

至於地產股今早未見有太大變化，反映出市場人士仍在變化港元轉弱對樓市的影響。單是港元處於7.85水平，不見得一定會導致樓價大跌，重點在於息口走勢。投資者可以多留意在未來一段時間一﹑二手物業銷情如何，以及發展商會否加快去貨。收租股今日亦未見有太大變化，目前宜先觀望為佳。

醫藥股今早紛紛向下，其中復星醫藥(600196-CN)(02196-HK)半日大跌逾7%，這明顯是受到內地即將對進口抗癌藥實施零關稅措施有關。可是大行卻不認為此消息對內地醫藥股有太大影響，所以投資者可以視之為借勢下跌。其實此消息對看好醫藥股的投資者，是好消息多於壞消息，因此投資者可以伺機低撈。

澳博控股(00880-HK)有新的人事安排，今早何鴻燊家族成員有參與的上市公司股價普遍上揚，投資者可以多加留意此類股份。

2018年4月13日中午12時43分

文﹕張偉倫

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