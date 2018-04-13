海關：中國一季度進出口總值同比增長9.4%

13日從中國網獲悉，國新辦就2018年一季度進出口情況舉行發布會，海關總署新聞發言人黃頌平介紹，今年以來，世界經濟延續複蘇態勢，國内經濟穩中向好，推動一季度中國外貿進出口較快增長。據海關統計，一季度中國貨物貿易進出口總值6.75萬億元人民币，比去年同期(下同)增長9.4%。其中，出口3.54萬億元，增長7.4%;進口3.21萬億元，增長11.7%;貿易順差3261.8億元，收窄21.8%。具體情況有以下幾個方面：

一、一般貿易進出口快速增長，比重上升。一季度，中國一般貿易進出口3.93萬億元，增長13.2%，占中國進出口總值的58.3%，比去年同期提升2個百分點。貿易方式結構進一步優化。

二、對前三大貿易夥伴進出口保持增長，與部分“一帶一路”沿線國家進出口增勢較好。一季度，中國對歐盟、美國和東盟進出口分别增長8.2%、6.3%和13.7%，三者合計占中國進出口總值的41.2%。同期，中國對俄羅斯、波蘭和哈薩克斯坦等國進出口分别增長20.5%、16.6%和16.2%，均高于總體增幅。

三、民營企業進出口比重繼續提升。一季度，中國民營企業進出口2.59萬億元，增長14.5%，占中國進出口總值的38.3%，比去年同期提升1.7個百分點。其中，出口1.64萬億元，增長11.9%，占出口總值的46.4%，繼續保持出口份額居首的地位，比重提升1.9個百分點，進口9459.2億元，增長19.4%。

四、中西部進口增速高于全國整體。一季度，西部12省市外貿增速為21.3%，超過全國增速11.9個百分點;中部6省市外貿增速為13.7%，超過全國增速4.3個百分點;東部10省市外貿增速為8.4%;東北三省外貿增速為3.4%。區域發展協調性增強。

五、機電産品、傳統勞動密集型産品仍為出口主力。一季度，中國機電産品出口2.1萬億元，增長9.5%，占中國出口總值的59.4%。其中，電器及電子産品出口增長11.3%，機械設備出口增長11.6%。同期，傳統勞動密集型産品合計出口6468億元，與去年同期基本持平，占出口總值的18.3%。

六、鐵礦砂進口量微減，原油、大豆等商品進口量增加，進口均價漲跌互現。一季度，中國進口鐵礦砂2.71億噸，微減0.1%;原油1.12億噸，增加7%;大豆1957萬噸，增加0.2%;成品油824萬噸，增加7.2%;銅123萬噸，增加7.3%。經初步測算，一季度中國進口價格總體上漲1.7%。其中，銅上漲11.4%;鐵礦砂下跌16.8%;大豆下跌8.5%。

總的看，一季度中國進出口總體形勢較好，但國際環境不确定因素依然較多，未來一段時間中國外貿進出口平穩運行將面臨一些挑戰。海關將圍繞繼續擴大改革開放，推動貿易投資便利化，按照高質量發展的要求，紮實推進海關各項改革落地生根，全力促進外貿穩增長，更好地服務國家經濟社會發展大局。

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