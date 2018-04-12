正恒國際控股(00185-HK)附屬6.1億元競得鄭州市地塊使用權

正恒國際控股(00185-HK)公告稱，繼公司日期為2018年4月10日公告，内容有關從鄭州市國土資源局分别以代價人民币635,420,000元及人民币458,650,000元投得位于鄭州市惠濟區分的二幅地塊(即地塊I及地塊II)的土地使用權後。

于2018年4月12日，公司間接全資附屬公司河南華府以代價人民币610,070,000元再次成功于鄭州市國土資局在鄭州市惠濟區提呈出售所舉辦之土地拍賣會中投得另一幅地塊(即地塊III)之土地使用權。

地塊III位于中國河南省鄭州市惠濟區娛樂路東、幸運路南，用地面積為84,309.66平方米，許可容積率為不低于1.0和不高于2.5。地塊III指定為住宅用地，使用年限為70年。

于2018年4月12日,正商(公司董事及控股股東Huang Yanping女士為其最終受益人)與河南華府再訂立一份貸款協議提供予河南華府一筆人民币610,070,000元(用于地塊III)之財務資助。

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